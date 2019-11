A Tripoli mancano luce e acqua ma il governo progetta una metropolitana

A volte è talmente sovraffollata che riesci a sentire sul collo il fiato di chi ti sta vicino. Nessuno guarda gli altri. Il loro sguardo ti attraversa, non si posa mai su di te. Sei parte di un gruppo di persone rinchiuse in una gigantesca scatola di metallo che leggono libri, si guardano i piedi, sorridono agli schermi dei loro smartphone o guardano fuori dal finestrino, anche se non c’è molto da vedere. E se i tuoi occhi incrociano inaspettatamente quelli di un’altra persona, eccola distogliere subito lo sguardo. Quando alla fine la metropolitana si ferma, esci e sali su per le scale mobili, destreggiandoti tra fiumi di persone. Questo è uno dei misteri della vita: a Roma tutti corrono ma nessuno arriva mai in orario.

Anche a Tripoli nessuno arriva mai in orario, ma per motivi diversi: andare dal punto A al punto B è sempre una sfida logistica. “Non ci sono treni in Libia”: sembra il titolo di un romanzo, ma non è solo una metafora. Un enorme pezzo di terra arida galleggia su un mare di petrolio che sprizza fuori ovunque si perfori la superficie, ma quel petrolio non alimenta i mezzi di trasporto pubblici. Non ci sono treni, metropolitane o autobus.

Non è sempre stato così. La rete ferroviaria realizzata durante l’occupazione italiana della Libia si estendeva per più di 1.500 chilometri. Il primo treno arrivò a Tripoli nel 1912 e la prima tratta ferroviaria da Tripoli ad Al Aziziyah, quarantuno chilometri a sudovest di Tripoli, venne inaugurata nel 1913. Sebbene la rete ferroviaria avesse subìto gravi danni durante la seconda guerra mondiale, i treni continuarono a funzionare anche dopo che la Libia conquistò l’indipendenza, nel 1951, per poi fermarsi nel 1965.

Trasporti storici

Muammar Gheddafi salì al potere nel 1969. Non fu intrapreso alcun tentativo di rimettere in funzione la ferrovia fino al 1975, quando venne lanciato un nuovo progetto che però non diede alcun risultato. Nel 1992 il governo annunciò di nuovo l’avvio del progetto di ricostruzione di una rete ferroviaria.

Nel 2003 Gheddafi cominciò a implorare di essere riammesso nella comunità internazionale, ispirato dall’invasione dell’Iraq e dall’ingloriosa fine di Saddam Hussein.

Gheddafi accettò quindi di assumersi la responsabilità della bomba di Lockerbie e di pagare 2,7 miliardi di dollari alle famiglie delle vittime. Il ministero degli esteri libico dichiarò che la Libia “aveva deciso di sua spontanea volontà di eliminare completamente le armi di distruzione di massa proibite in tutto il mondo”. Le Nazioni Unite ritirarono formalmente le sanzioni, anche se rimasero in vigore quelle degli Stati Uniti. Nei mesi successivi la missione diplomatica diventò un ufficio di collegamento e un anno dopo anche gli Stati Uniti ritirarono tutte le sanzioni e ripristinarono le relazioni diplomatiche con la Libia. A maggio del 2007 gli Stati Uniti cancellarono la Libia dalla lista degli stati che sostenevano il terrorismo. A ottobre di quello stesso anno venne votata l’ammissione della Libia al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in qualità di membro non permanente.

Dopo quarant’anni di isolamento la Libia aveva un enorme bisogno di ricostruzione. Venne lanciata la tanto attesa stagione della ricostruzione libica: all’orizzonte si profilavano contratti per infrastrutture e progetti edilizi per un valore di miliardi di euro e i pellegrini del denaro provenienti da tutto il mondo si precipitarono a bussare alla porta di Gheddafi.

Nel 2003 venne istituita l’Autorità per la costruzione e il funzionamento delle ferrovie in Libia, a cui nel 2006 fu assegnato anche il progetto della metropolitana. Nel 2008 la russa Railways Rzd firmò un contratto da 2,2 miliardi di euro per la costruzione della tratta ferroviaria costiera Sirte-Bengasi. La China railway construction firmò un contratto per costruire la tratta ferroviaria costiera occidentale, da Sirte ad Al Khums, Tripoli e Ras Ejder, sul confine con la Tunisia. Il contratto entrò in vigore nel 2009, poi tutto si bloccò.