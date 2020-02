Un mio caro amico di recente ha ricevuto un invito dall’Airl – Associazione italiana rimpatriati dalla Libia – per assistere alla proiezione del film Il mare della nostra storia di Giovanna Gagliardo. Il mio amico mi chiesto di andarci per conto suo. Riconoscendo immediatamente il titolo, ho accettato l’opportunità non tanto per imparare qualcosa sulla storia libica, visto che conosco molto bene la nostra storia, ma per ragioni personali: il mio amico fotogiornalista Mohamed ben Khalifa ha partecipato alle riprese del film in Libia, ed è stato uno dei suoi ultimi lavori prima di essere ucciso nella zona sud di Tripoli.

Ho fatto per anni ricerche su quell’epoca della nostra storia, ho collaborato con molti artisti e giornalisti italiani, e nonostante ciò ho sempre la sensazione che la nostra storia non sia stata raccontata. Questo perché per molto tempo la storia della Libia è stata plasmata e narrata da altri lidi. La nostra storia è un vasto mare di storie individuali e il tentativo di catturarle non è impresa semplice. Uno dei paradossi di essere libici è che per tutta la vita ti ritrovi a lottare per avere il diritto di parlare e, quando lo hai ottenuto, non sai cosa dire.

D’altro canto, raccontare le nostre storie è una sfida per chiunque. È difficile formare una linea dritta, gli anni e gli strati di ricordi si rifiutano di piegarsi a un ordine e saltano gli uni sugli altri nonostante i nostri sforzi di costringerli a martellate entro una struttura. Quando qualcuno cerca di riportare alla mente i ricordi, questo processo somiglia più a un viaggio lungo un torrente di coscienza che si naviga tra confusione, comprensione, frustrazione e appagamento. Questi frammenti possono somigliare più a un estratto di diverse vite, senza logica, senza un tema né uno schema. A differenza dei romanzi, le nostre vite non veleggiano lisce dall’inizio alla fine, ma subiscono colpi e graffi, o assistono a fuochi d’artificio che riempiono il cielo notturno per qualche secondo e poi si dissolvono nell’oblio. Gli occhi che guardano questo spettacolo, le dita che lo indicano, i sorrisi che ispira, anche tutto questo è destinato a sparire.