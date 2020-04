Aprile è davvero un mese infausto, e non solo perché comincia con una bugia, ma anche per il suo gusto particolare per i disastri: il massacro in India di Jallianwala Bagh nel 1919, il massacro di Deir Yassin in Palestina nel 1948, l’inizio del genocidio contro i tutsi in Ruanda nel 1994 o l’incidente di Černobyl nel 1986. Aggiungete l’affondamento del Titanic nel 1912, l’assassinio di Martin Luther King nel 1968 e l’inizio delle proteste di piazza Tiananmen nel 1989. Riesco quasi a vedervi mentre pensate che si potrebbe prendere un mese qualsiasi ed elencarne gli avvenimenti orribili, ma lasciate che vi racconti come per ogni libico il mese di aprile sia associato a eventi molto dolorosi.

Muammar Gheddafi scrisse alcune delle pagine più buie della storia del paese nel mese di aprile. Per esempio, gli arresti di massa di attivisti politici nell’aprile del 1973 e le esecuzioni di ufficiali nell’aprile del 1975. Il 7 aprile dell’anno successivo furono trasmesse in tv le impiccagioni di studenti arrestati durante le proteste. Gheddafi proclamò il 7 aprile un giorno di vacanza nazionale e per molti anni l’ha festeggiato mettendo a morte sulla pubblica piazza gli studenti sospettati di essere suoi oppositori.

Sempre ad aprile, negli anni ottanta Gheddafi sguinzagliava i suoi squadroni della morte per dare la caccia ai libici all’estero. In questo mese, nel corso degli anni, studenti, uomini d’affari, giornalisti ed ex agenti di polizia libici sono stati assassinati in tutto il mondo, in Italia, Regno Unito, Libano, Stati Uniti, Germania e Cipro.

L’insabbiamento dell’emergenza

Il 4 aprile 2019 Khalifa Haftar ha lanciato il suo attacco contro Tripoli per riunificare il paese sotto il suo dominio, con il sostegno di Arabia Saudita, Russia, Emirati Arabi Uniti ed Egitto. Le milizie dell’area occidentale del paese, unite sotto il Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli e sostenute dalla Turchia, sono riuscite a fermare l’attacco. Un anno dopo, nonostante tutti i vertici, le ingerenze, gli accordi e le dichiarazioni ufficiali, la guerra non è ancora finita. Le armi e i mercenari continuano ad arrivare a entrambi gli schieramenti e continua a crescere il numero di morti tra i civili e di sfollati.

Secondo i dati di Action on armed violence (Aoav), nel 2019 il 72 per cento delle vittime civili è stato provocato dagli attacchi aerei e il 19 per cento dai colpi d’artiglieria. Si tratta dei livelli più alti registrati in Libia dal 2011. Le fazioni in lotta non sono riuscite a rispettare l’annunciata tregua umanitaria, che avrebbe dovuto dare a un paese devastato la possibilità di concentrare l’attenzione e gli sforzi sulla pandemia globale di coronavirus.

Quattro giorni dopo aver confermato il primo caso in Libia, il 24 marzo 2020 a Tripoli, il Centro nazionale per il controllo delle malattie ha annunciato altri casi positivi a Tripoli e Misurata. Il 1 aprile erano dieci i casi confermati in Libia. In molti hanno condiviso questa notizia ma non hanno menzionato il fatto che il Centro nazionale per il controllo delle malattie aveva eseguito solo 131 tamponi per il Covid-19.