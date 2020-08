Il deserto del Sahara è il più vasto del mondo. Si estende su un’ampia area del Nordafrica, risparmiando solo nella parte settentrionale una piccola regione fertile sulla costa del Mediterraneo che va dal mar Rosso a est all’oceano Atlantico a ovest. La parte centromeridionale del Sahara è chiamata Ténéré e va dal Niger nordorientale al Ciad occidentale. In mezzo al Ténéré c’era un albero, uno solo. Era un’acacia.

Conosciuto come l’albero del Ténéré, era sopravvissuto alla morte di un’intera foresta di acacie decenni prima. Era un simbolo di speranza e di vita, circondato dal nulla in tutte le direzioni, per quattrocento chilometri. Era diventato quasi sacro per le tribù nomadi e i viaggiatori nel deserto. Nessuno lo toccava, né per ricavare legna per il fuoco né per far mangiare i cammelli. Nel 1973 un camionista libico ubriaco lo travolse sradicandolo.

Quante possibilità potevano esserci? Perfino io che sono un pessimo automobilista sarei riuscito a schivare un albero in mezzo a un vasto deserto vuoto. La storia dell’ultimo albero del Ténéré suggerisce che automobili, alcool e libici sono una triade infausta. Più in generale, questa è una variazione libica della legge di Murphy: se al comando ci sono i libici, tutto ciò che potrebbe andare storto andrà terribilmente storto. Continuo a ripetermelo mentre vedo tornare in auge la gara a ridefinire i confini tra oriente e occidente in Libia. L’obiettivo in questa fase è il controllo degli impianti petroliferi. In assenza di soluzioni diplomatiche imposte, entrambi gli schieramenti, insieme ai loro sostenitori internazionali, stanno mostrando i muscoli preparandosi per la prossima battaglia alle porte di Sirte.

Lotte interne

La corruzione e le lotte interne al governo di accordo nazionale (Gna) hanno peggiorato le cose. Gli attori libici seguono il proverbio: “Io e mio fratello contro mio cugino, io e mio cugino contro lo straniero”. Negli ultimi dieci anni in Libia le alleanze tra diverse fazioni si sono formate solo per contrastare un nemico comune. Le milizie hanno accettato di mettere momentaneamente da parte tutte le differenze per combattere contro la minaccia di turno che temevano e odiavano più di quanto si odiassero reciprocamente: Gheddafi, il gruppo Stato islamico, il generale Haftar, eccetera.

Le divergenze interne al Gna e tra i suoi alleati hanno cominciato a emergere pochi mesi dopo la sconfitta delle forze di Haftar nella Libia occidentale. La lotta intestina ha ripreso forza e ha diviso il consiglio in due fronti. Uno è rappresentato dal vicepresidente del consiglio di presidenza del Gna, Ahmed Maiteeq, e da Abdulsalam Kajman, del partito Giustizia e costruzione, il ramo libico della Fratellanza musulmana. Sul versante opposto c’è Fayez al Sarraj, alla guida del consiglio di presidenza e primo ministro del Gna, sostenuto da due componenti del consiglio, Mohammed al Ammari e Ahmad Hamza al Mahdi.