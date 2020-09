Nell’aprile del 1793 a Edimburgo, in Scozia, le crescenti tensioni per l’impiccagione pubblica di un contrabbandiere sfociarono in molteplici disordini. Il capitano della guardia cittadina John Porteous ordinò ai suoi uomini di sparare sulla folla per disperderla, provocando molti morti. Il capitano Porteous fu accusato di omicidio e condannato a morte, ma il governo di Londra interferì per influenzare la sentenza. La rabbia enorme si materializzò in una marcia di migliaia di persone dirette alla prigione di Tolbooth, dove il capitano Porteous fu trascinato fuori dalla sua cella fino al Grassmarket e linciato.

Questa storia si ripete ancora oggi con pochissime differenze quando le tensioni montano fino a esplodere (come è accaduto con le proteste di Boston scatenate dalla morte di George Floyd).

Di recente in Libia, a sei anni dall’ultima vera manifestazione a Tripoli, la popolazione ha infranto il muro della paura per protestare contro un peggioramento delle condizioni di vita, e la risposta delle autorità è stata orribile.

Le contraddizioni del ministro

Il presidente del consiglio presidenziale e primo ministro del Governo di accordo nazionale (Gna) Fayez al Sarraj è apparso in televisione rivolgendosi alla popolazione con un discorso che per la sua debolezza e confusione ha deluso tutti quanti. Le sue parole non sono state all’altezza di un primo ministro, sembravano più quelle di uno youtuber. Al Sarraj ha respinto le responsabilità e ha parlato di soluzioni teoriche senza fornire indicazioni pratiche. Non ha dimenticato di accennare in modo subdolo al diritto legittimo che le autorità hanno di perseguire i manifestanti.

Molti commentatori e difensori del Gna hanno accusato i manifestanti di essere stati pagati da agitatori esterni allo stato solo perché hanno esercitato il loro diritto a radunarsi pacificamente. Il ministro dell’interno del Gna, Fathi Bashagha, ha emanato un decreto ufficiale impegnandosi a proteggere il diritto di manifestare e a garantire la sicurezza durante le manifestazioni, eppure non è riuscito a proteggere i manifestanti quando alcune milizie armate hanno aperto più volte il fuoco sulla folla, ferendo e arrestando molti manifestanti.

Vale la pena accennare al fatto che esistono video e foto dei cecchini (che appartenevano a una milizia in teoria alle dipendenze del ministero dell’interno), ma questo non è bastato ad arrestarne nemmeno uno.