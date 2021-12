“Non sono un profeta, e non sono uno stregone, non sono in grado di dirvi cosa accadrà”. Così aveva risposto il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres a una domanda sulla probabilità che le elezioni promosse dall’Onu in Libia si tenessero davvero il 24 dicembre, com’era previsto. La domanda era stata fatta durante una conferenza stampa a inizio dicembre. Dopo aver elencato vari problemi relativi alla legge elettorale, Guterres aveva aggiunto: “Faremo di tutto per facilitare il dialogo e risolvere questioni che potrebbero essere viste come elementi di divisione in Libia, perché lo svolgimento delle elezioni possa contribuire alla soluzione dei problemi di quel paese”.

Ma gli sforzi sono stati inutili, visto che il 21 dicembre il capo della commissione elettorale libica ha ordinato lo scioglimento dei comitati elettorali a livello nazionale, una mossa che di fatto rinvia le presidenziali. Si discute di una nuova data, che potrebbe essere il 24 gennaio 2022.

Ancora una volta la proposta di indire delle elezioni in Libia non ha contribuito a risolvere problemi ma, al contrario, ha aggravato le divisioni esistenti. Dire che i libici dovrebbero votare il prima possibile di modo che un governo eletto possa mettersi al lavoro per riunificare le istituzioni significa mettere il carro davanti ai buoi. Il successo più grande della mediazione delle Nazioni Unite è stata la firma di un cessate il fuoco. A parte questo, l’organizzazione internazionale continua a ripetere gli stessi errori che aveva già fatto in precedenza.

Nel 2015 l’Onu aveva costretto i libici a convergere in fretta e furia su un accordo politico che portò alla formazione di un governo di accordo nazionale (Gna), del tutto impotente. Dopo di che aveva portato avanti il dialogo basandosi sul presupposto che il Gna rappresentasse tutta la Libia occidentale, quando in realtà non aveva nemmeno il controllo delle milizie attive in quella parte del paese. Per questo era assurdo parlare di elezioni: in quel momento mancava qualsiasi garanzia di un corretto svolgimento o della disponibilità degli attori coinvolti di accettarne i risultati.

Quando al vertice di Parigi del maggio 2018 le controparti libiche si accordarono per organizzare delle elezioni nel dicembre successivo, l’iniziativa del presidente Emmanuel Macron non portò i risultati sperati. Fino a quel momento, se si esclude qualche scontro di minore entità, i gruppi armati affiliati ai fronti libici contrapposti non erano stati coinvolti in una guerra aperta. Ma nel 2019 il maresciallo Khalifa Haftar, uomo forte dell’est della Libia, lanciò un’offensiva su Tripoli.

L’ultima versione di un accordo politico è stata costruita sulla base della divisione del potere fra tre regioni: Tripolitania, Cirenaica e Fezzan. Ancora una volta, però, l’Onu si è rivolta ai politici della Libia occidentale come se facessero parte di una sola entità, mentre la realtà è molto diversa. A governare de facto la Libia occidentale è una coalizione di milizie, correnti politiche e movimenti islamisti, con ideologie diverse e interessi specifici. Nel 2019 le forze dell’ovest hanno messo da parte le loro differenze per bloccare l’avanzata di Haftar. Questi conflitti sono riemersi non appena è stato firmato un cessate il fuoco.