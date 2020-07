Il nuovo ponte di Genova, costruito su progetto di Renzo Piano dopo il crollo del viadotto il 14 agosto 2018, sta per essere ultimato. A poco meno di due anni dall’incidente in cui sono morte 43 persone, non c’è ancora una data per l’inaugurazione, ma le ipotesi più probabili dicono che tra l’1 e il 10 agosto la struttura sarà aperta al traffico.

Il tema centrale è uno: chi dovrà gestirlo? Una lettera della ministra delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli – inviata il 6 luglio al sindaco di Genova e commissario straordinario Marco Bucci – dice che sarà Autostrade per l’Italia (Aspi), almeno fino a quando non gli sarà revocata la concessione che ha per la gestione di gran parte della rete autostradale italiana.

L’eventuale revoca è uno dei nodi della faccenda. È per questo che la decisione della ministra – presa per non ritardare l’apertura del viadotto sul Polcevera – ha creato dei malumori all’interno del governo. Il Movimento 5 stelle, uno dei principali partiti di maggioranza, aveva infatti chiesto la revoca della concessione fin dalle prime ore dopo il crollo del ponte, accusando l’azienda di negligenza nei controlli e nella manutenzione.

Il presidente del consiglio Giuseppe Conte il 9 luglio ha detto che “la procedura di revoca è stata avviata”, mentre oggi si apprende che l’esecutivo avrebbe dato ad Aspi un ultimatum: o entro il fine settimana presenterà una proposta per rivedere le tariffe e prevedere più controlli e manutenzioni, o gli sarà revocata la concessione.

La sentenza della corte costituzionale

Le notizie della lettera di De Micheli e quella sull’ultimatum sono arrivate poco dopo un’importante sentenza della corte costituzionale che segna un ulteriore sviluppo nella vicenda.

L’8 luglio scorso la consulta ha stabilito che non è stato incostituzionale escludere Aspi dai lavori di costruzione del nuovo ponte. La corte si è pronunciata sui sei ricorsi sollevati dall’azienda al tribunale amministrativo regionale (Tar) della Liguria. E ha stabilito che la decisione del legislatore di “non affidare ad Autostrade la ricostruzione del ponte è stata determinata dalla eccezionale gravità della situazione che lo ha indotto, in via precauzionale, a non affidare i lavori alla società incaricata della manutenzione del ponte stesso”.

La consulta ha poi ritenuto che non è stato illegittimo obbligare Aspi a far fronte alle spese di ricostruzione.

La concessione

Per capire meglio quello che sta succedendo oggi è bene fare un passo indietro e ricostruire un po’ della storia di Aspi e della concessione che gli è stata affidata.

Nata nel dopoguerra come una delle società che facevano capo all’Istituto per la ricostruzione industriale, Autostrade per l’Italia è stata privatizzata nel 1999. La sua attività principale è la gestione in concessione e la manutenzione di numerose tratte autostradali in Italia. Oggi fa parte del gruppo Atlantia, il cui principale azionista è la famiglia Benetton.

Aspi gestisce circa tremila chilometri di autostrade. La scadenza della concessione è il 31 dicembre 2038. L’ultima proroga è avvenuta nel 2014 e ne ha esteso la validità per altri 24 anni.