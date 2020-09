Il 20 e 21 settembre 2020 i cittadini italiani sono chiamati alle urne per esprimersi sul referendum costituzionale che propone il taglio del numero dei parlamentari. Nello stesso giorno si terranno le elezioni amministrative in 1.178 comuni (di cui 610 in regioni a statuto ordinario e 568 in regioni a statuto speciale), le elezioni per il rinnovo di sette consigli regionali e dei rispettivi presidenti, e le elezioni suppletive al senato in due collegi della Sardegna e del Veneto.

Gli elettori che andranno alle urne per votare al referendum si troveranno davanti una scheda con il quesito: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente ‘Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019?’”. Si dovrà barrare la casella del sì o quella del no.

Se vincesse il sì la riforma costituzionale che modifica i tre articoli sarà confermata, se vincesse il no sarà respinta. Questo referendum è di tipo confermativo, serve dunque a confermare (o respingere) una legge costituzionale votata dal parlamento. Questa opzione è regolata dall’articolo 138 della costituzione, secondo cui le leggi di rango costituzionale necessitano di una procedura “aggravata” per poter essere promulgate.

L’articolo prevede che le leggi di revisione della costituzione e le altre leggi costituzionali siano approvate da ciascuna camera con due successive votazioni a intervallo non minore di tre mesi, e debbano essere approvate da una maggioranza dei due terzi o dalla maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera nella seconda votazione. Le leggi sono sottoposte a referendum popolare confermativo solo quando, approvate a maggioranza assoluta, entro tre mesi dalla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ne facciano domanda un quinto dei membri di una camera o cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali. Il referendum non può essere richiesto se nella seconda votazione di ciascuna delle camere la legge è stata votata dalla maggioranza di due terzi dei suoi componenti. La legge sottoposta a referendum non viene promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Il referendum confermativo non ha bisogno di quorum, vince quindi l’opzione che ottiene più voti a prescindere da quale sia il numero di votanti.

Nel caso della riforma del numero dei parlamentari, è stato possibile chiedere l’indizione di un referendum confermativo perché la legge in ultima lettura al senato non aveva ottenuto la maggioranza dei due terzi dei voti. A chiederlo sono stati 71 senatori – appartenenti a quasi tutti i gruppi parlamentari – che hanno depositato lo scorso 10 gennaio la richiesta in corte di cassazione che ha dato il via libera al referendum il 23 gennaio.

Cosa prevede la riforma costituzionale

La legge sulla riduzione del numero dei parlamentari prevede una riduzione dei seggi in entrambe le camere, attraverso la modifica degli articoli 56, 57 e 59 della costituzione. Dagli attuali 630 deputati e 315 senatori si passerebbe a 400 parlamentari alla camera e 200 al senato (con non più di cinque senatori a vita), con un taglio complessivo di 345 parlamentari, pari al 36,5 per cento dei seggi. Una riduzione riguarda anche i parlamentari eletti nella circoscrizione estero che passerebbero da 18 a 12.

L’approvazione della legge costituzionale n.240 era arrivata alla camera con 553 voti a favore, 14 no e due astenuti, quindi con maggioranza di due terzi. Il senato si era invece pronunciato a maggioranza assoluta dei suoi componenti in seconda lettura l’11 luglio 2019 (180 voti favorevoli e 50 contrari). Le due letture precedenti si erano tenute il 7 febbraio 2019 al senato (185 voti favorevoli, 54 contrari e 4 astenuti) e il 9 maggio alla camera (310 voti favorevoli, 107 voti contrari e 5 astenuti).

La legge costituzionale di cui si chiede la riforma si compone di quattro articoli: