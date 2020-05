Torniamo indietro nel tempo. Nel 1920 i britannici costruirono un aerodromo su un terreno situato in prossimità della strada che collegava Gerusalemme a Ramallah. Quella struttura, che chiamarono Kolundia airfield, fu il primo e unico aeroporto della Palestina sotto mandato britannico fino alla costruzione, nel 1936, dell’aeroporto di Lod, che in seguito ebbe il nome di Ben Gurion.

“L’aeroporto di Qalandiya era un posto magico dove da bambino ho percepito per la prima volta la libertà di volare. Come le altre terre palestinesi, anche questo luogo è stato rubato, martoriato e deformato fino a diventare un simbolo di oppressione e prigionia”.

Alla fine del mandato britannico, nel 1948, l’aeroporto fu posto sotto il controllo della Giordania. I giordani trasformarono la struttura in un aeroporto civile, che da quel momento visse i suoi anni migliori. La scritta Aeroporto di Gerusalemme scintillava in lettere maiuscole sull’asfalto. Diverse compagnie aeree aprirono un ufficio nella struttura: le libanesi Air Liban e Middle East Airlines (che si fonderanno nel 1964) collegavano due volte al giorno Gerusalemme a Beirut, ma erano operative anche Egypt Air e Air Jordan (oggi Royal Jordanian).

Durante la settimana partivano diversi voli per il Cairo, Amman, Aden e Kuwait City. “Dobbiamo ricordare che molti palestinesi mantenevano legami familiari o commerciali nei paesi vicini. Nel corso delle mie ricerche ho incontro un uomo che aveva una libreria a Ramallah. Mi ha raccontato che all’epoca volava diverse volte la settimana a Beirut e al Cairo per trasportare libri. All’epoca la situazione era molto diversa: per noi il mondo arabo era aperto”, racconta Nahel Awwad, palestinese che conosce bene la storia dell’aeroporto.

“Per i palestinesi l’aeroporto di Gerusalemme era una finestra sul mondo, mentre per i turisti, i pellegrini e il resto del mondo arabo era la porta d’accesso alla Terra santa. Molti attori famosi, politici e importanti leader religiosi sono atterrati all’aeroporto di Gerusalemme”, racconta Awwad.

Dopo la guerra israelo-araba del giugno 1967 l’aeroporto è stato incluso artificialmente nei territori annessi da Israele, prima di essere espropriato nel 1970. In quel periodo l’aeroporto era ancora registrato come parte dei territori occupati. Di conseguenza per molti anni lo stato ebraico non ha potuto usarlo come aeroporto internazionale. “L’aeroporto era posto sotto la giurisdizione della Giordania nel piano di navigazione aerea dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (Icao) per il Medio Oriente. Israele ha tentato di aggirare l’accordo, ma senza successo. È stata una delle poche occasioni in cui tutti i paesi arabi sono rimasti uniti”.

In rovina

Dal 1970 al duemila il traffico è stato limitato ai voli interni, diretti soprattutto a Tel Aviv. L’attività si è definitivamente interrotta all’inizio del nuovo millennio, dopo lo scoppio della seconda intifada.

Oggi la pista e la torre di controllo sono ancora intatte, ma l’aeroporto di Gerusalemme è in rovina. Separato dai quartieri di Kafr Aqab e Al Ram (oltre che dalla Cisgiordania) dal muro di separazione, è ormai abbandonato alla furia degli elementi, a poche decine di metri dal checkpoint di Qalandiya.

La costruzione del muro ha avuto un grande impatto sulla storia dell’aeroporto, rendendolo inaccessibile e invisibile per la maggioranza dei palestinesi. Inoltre la barriera ha creato non pochi problemi ad Awwad nella realizzazione del suo film. “Da quando ho cominciato a lavorare a quando abbiamo completato il film gli israeliani hanno terminato la costruzione del muro. Quindi non potevo andarci senza un’autorizzazione. Con la mia troupe abbiamo presentato una richiesta presso il consolato francese di Gerusalemme, partner del film, per poter effettuare riprese sul posto. Alcuni componenti della troupe hanno ottenuto il premesso in extremis, alla vigilia dell’ultimo giorno di riprese. Io non l’ho mai ottenuto, anche se ero la regista. Ho dovuto trovare una soluzione alternativa: sono entrata illegalmente. Quando ci ripenso mi sembra una follia, ma oggi la situazione è diversa”.