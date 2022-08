La guerra è cominciata giovedì 24 febbraio. In Polonia davanti alle pasticcerie si vedevano lunghe file di persone. Era l’ultimo giovedì prima della Quaresima, quando si mangiano ciambelle e ali d’angelo, un dolce tradizionale polacco: c’è un motivo se si chiama giovedì grasso. Mentre camminavo per le strade cercavo dei segni. Fissavo i volti dei passanti e mi chiedevo: “Lo sanno? Gli interessa qualcosa?”. Era difficile capirlo. La maggior parte di loro sembravano persone comuni: stanche, distratte, annoiate. Alcune di quelle in coda controllavano lo smartphone. Quindi almeno i mangiatori di ciambelle sapevano cosa stava succedendo.

“Non sentirti al sicuro. Il poeta ricorda. Puoi ucciderne uno, ma un altro è già nato. Le parole, le azioni, la data sono state registrate”, scriveva il poeta polacco Czesław Miłosz nel 1950, durante il suo esilio.

Non potevo sopportarlo. Vivere in modo così normale, così piacevole, nel giorno in cui cominciava la guerra. Il problema delle giornate storiche è che sono come le altre. Ma alcuni particolari di un giorno altrimenti ordinario sarà ricordata per anni. Cosa indossava Stalin durante la conferenza di Yalta? Con quali parole Chamberlain intrattenne la folla festante quando atterrò a Londra, in arrivo da Monaco? In quale città si trovava l’arciduca Francesco Ferdinando nella tarda mattinata del 28 giugno 1914? Tra l’altro, era una domenica.

Per non dimenticare

In quella giornata storica camminavo per le strade della mia città e mi sentivo orribile. Václav Havel, drammaturgo, dissidente politico e primo presidente della Repubblica Ceca, scrisse un saggio sul “potere dei senza potere”. Io non lo capivo. Ero malato di impotenza. Stavo incollato al mio iPhone e mi odiavo per questo. All’improvviso, la rivelazione. Fiori. Posso comprare dei fiori. E deporli davanti al consolato ucraino. Per coincidenza era a un isolato di distanza. La fortuna aiuta gli audaci. Avevo di nuovo un obiettivo. “Forse potrei prendere dei fiori gialli e blu, sarebbe ancora più bello”, ho pensato.

Il consolato ucraino si trova sulla strada principale, al centro della città. Con mia sorpresa non ho visto manifestanti né richiedenti asilo né bandiere. C’erano due giornalisti con una telecamera, ma se ne sono andati subito, non avendo nulla da filmare o da raccontare. Quando sono tornato con i fiori, davanti al consolato non c’era anima viva. È stato un sollievo. Mi sentivo in parte imbarazzato e in parte determinato a fare qualcosa.

Trovare i fiori gialli non è stato un problema, ma il fioraio non aveva quelli blu, nemmeno finti. Si vede che non erano di stagione. Non a febbraio. Così mi ha dato un uccellino blu a mo’ di decorazione. Erano belli da vedere, e fissare quei primi fiori appoggiati al muro accanto alla targa d’ottone con la parola “ucraino” scritta sopra mi ha fatto già sentire meglio.

Non è durata molto. Dopo due lunghi giorni e una notte, alle tre del mattino ho cominciato a scrivere ai miei amici e alle mie amiche ucraini a Kiev. Le prime conversazioni di quella chat probabilmente risalivano a quando Facebook stava diventando di moda al di fuori degli Stati Uniti. Ho letto quello che ci scrivevamo all’epoca, cose ormai lontane, questioni urgenti dimenticate. Quei giovani li riconoscevo a malapena, come degli antenati con i quali abbiamo una remota somiglianza. Gli ultimi dodici anni erano scomparsi, sostituiti dalla realtà del presente.

Travolti dalle notizie

Su internet vedevo frecce rosse che circondavano la capitale ucraina e volevo solo che i miei amici fuggissero, prima che fosse troppo tardi e che i russi si accanissero su di loro come ad Aleppo, durante la guerra civile siriana. Quella città somigliava a Varsavia nel 1944, bruciata e rasa al suolo.

“Come ve la cavate e quando lascerete la città?”: era tutto quello che volevo sapere. Le ragazze – donne ormai adulte con figli, che sono rimaste ragazze nella mia chat – sono state irremovibili. “Non vado da nessuna parte. Combatteremo e vinceremo. La città resisterà”. “Le avranno riempite di propaganda”, ho pensato tra me e me. Conoscevo fin troppo bene il modo in cui il governo polacco aveva fatto il lavaggio del cervello ai suoi cittadini prima del 1939. La guerra finirà in due settimane, si vantavano. E così fu.

Non dovresti essere troppo onesto con chi vive sotto assedio. Almeno, io la pensavo così. È da maleducati. E non giova al morale. Quando deciderete di andarvene, vi tireremo fuori da lì. Come, esattamente, non ne avevo la più pallida idea. Cercavo di restare ottimista, a dispetto delle circostanze. Prima o poi sarebbero rinsaviti. Era il meglio che potessi sperare.

Con il russo studiato alle superiori mi sono forzato a guardare i programmi propagandistici del Cremlino e ho provato a leggere le notizie ucraine. Su Twitter ho seguito tutti gli account con gli hashtag “intel”, “war” o “strategy” (informazioni, guerra, strategia), e mi sentivo quasi un professionista che ha scovato la maggior parte delle notizie prima degli aggiornamenti in diretta del Guardian o del Financial Times.