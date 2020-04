Quando Lawrence Wright ha letto per la prima volta della diffusione di un nuovo virus letale proveniente dalla Cina, è stato colto da una sensazione strana e inquietante. “Mi sono sentito come se stesse per avverarsi quello che avevo scritto”, ha dichiarato.

Wright è noto soprattutto come giornalista, ma ha trascorso gli ultimi anni a preparare e a scrivere un romanzo. Ambientato nella primavera del 2020, racconta la storia immaginaria di un virus che nasce in Asia e infuria in tutto il mondo, sovraccaricando i sistemi sanitari, obbligando le scuole a chiudere e i cittadini a mettersi in isolamento, e mandando in rovina l’economia globale. A un certo punto un funzionario del governo informa un collega che gli Stati Uniti dispongono di un numero di ventilatori sufficiente a servire solo una piccola parte delle persone che ne hanno bisogno. Osservando tutti questi eventi prendere forma nella realtà, Wright è stato colto da “un certo stupore”, ha raccontato. “Mentre scrivevo il libro ho pensato che sarebbe potuto accadere prima o poi”, dice, “ma non pensavo che sarebbe successo oggi”.

The end of october (La fine d’ottobre) sarà pubblicato alla fine di aprile, due settimane prima di quanto previsto inizialmente. L’uscita di altri titoli è stata rimandata a causa della crisi, ma l’editore Knopf ha deciso di mettere il più velocemente possibile questo libro nelle mani dei lettori costretti a casa, dopo aver osservato l’aumento delle vendite di classici della letteratura delle pandemie come La peste di Albert Camus e L’ombra dello scorpione di Stephen King.

L’istinto per le grandi storie

“Mi danno dell’opportunista”, mi ha detto qualche giorno fa Wright, parlando su FaceTime dalla sua casa-ufficio piena di libri, a Austin, in Texas. The Telegraph, mi ha confidato con amarezza, ha scritto di recente che The end of october “potrebbe essere l’unico libro a beneficiare dal fatto di essere pubblicato mentre il coronavirus si diffonde”. I suoi amici, nel frattempo, l’hanno preso in giro dandogli del “profeta”: un epiteto che il riservato scrittore texano ha rigettato con una benevola risatina. “Non mi considero un poeta né particolarmente preveggente. Di solito noi giornalisti ci chiediamo ‘cosa è successo’. La nostra abilità consiste nell’andare a parlare con le persone, verificare i fatti che le riguardano e cercare di capirli a nostra volta, in modo da poterli spiegare ai nostri lettori. Il passo per arrivare a chiedersi ‘cosa potrebbe succedere’ è piuttosto breve”.

Può darsi che Wright non sia un profeta ma possiede quello che il suo capo David Remnick, direttore del New Yorker, definisce “un infallibile istinto per le grandi storie”. Le pandemie “non erano esattamente un segreto”, ha osservato Remnick in una email, “e da tempo molte altre persone evocano il pericolo di fenomeni simili al covid-19. Larry ha chiaramente cercato di dare una forma drammatica a simili avvertimenti in forma di romanzo. E poi è successo tutto questo: così presto, e in maniera così orribile”.