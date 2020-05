Il 9 marzo un uomo che aveva da poco viaggiato in Europa e presentava sintomi da covid-19 è andato al pronto soccorso dell’ospedale privato St. Augustine, a Durban, in Sudafrica. Otto settimane dopo, 39 pazienti e 80 operatori sanitari della struttura erano stati infettati. I decessi erano stati 15, ossia la metà del totale nella provincia del KwaZulu-Natal fino a quel momento.

Il 22 maggio i ricercatori dell’università del KwaZulu-Natal hanno pubblicato una ricostruzione dettagliata del modo in cui il virus si è diffuso da un reparto all’altro contagiando pazienti, medici e infermieri. Lo studio è stato condotto basandosi sulle piantine dell’ospedale, i genomi virali e le analisi dei movimenti dei pazienti e del personale. Il rapporto di 37 pagine è il più dettagliato resoconto su un focolaio ospedaliero disponibile al momento. I dati raccolti suggeriscono che il contagio sia scaturito da un singolo ricovero e che raramente la trasmissione sia avvenuta tra un paziente e l’altro. Il virus si sarebbe spostato all’interno della struttura soprattutto attraverso il personale contagiato e le superfici delle attrezzature mediche.

“È una testimonianza notevole di quanto il virus possa diffondersi facilmente all’interno di una struttura in mancanza di controlli adeguati”, sottolinea Michael Klompas, infettivologo della facoltà di medicina di Harvard, non coinvolto nella ricerca sudafricana. All’interno degli ospedali le infezioni non sono un fatto straordinario, come dimostra l’elevato tasso di contagio tra gli operatori sanitari. Analizzando il percorso seguito dal virus, lo studio “offre spunti estremamente utili per capire come dovrebbero funzionare le strutture sanitarie nell’era del covid-19”, sottolinea Salim Abdool Karim, specialista di hiv di Durban e presidente di un comitato scientifico sul covid-19 creato dal ministero della salute sudafricano.

Il percorso del virus

Lo studio, che a tratti sembra un romanzo poliziesco, segue la diffusione del virus in cinque reparti ospedalieri, tra cui quelli di neurologia, chirurgia e terapia intensiva, oltre a una casa di riposo e a un centro di dialisi poco lontani dall’ospedale. È significativo che nessun contagio sembra essere avvenuto nella terapia intensiva dedicata al covid-19, teoricamente l’area dell’ospedale in cui il rischio era maggiore. Secondo gli autori la spiegazione potrebbe essere che i pazienti, una volta ricoverati in terapia intensiva, erano ormai meno contagiosi, oppure che nel reparto il personale è stato particolarmente diligente nella prevenzione del contagio.

Il primo paziente ricoverato con i sintomi del covid-19 ha trascorso soltanto poche ore all’interno dell’ospedale, ma è probabile che abbia trasmesso il virus a una donna anziana ricoverata nella stessa giornata in seguito a un ictus. I due pazienti si trovavano al pronto soccorso nello stesso momento. Il paziente con i sintomi del covid-19 è stato ricoverato in un’area di triage separata che tuttavia era accessibile dalla sala rossa principale, dove si trovava la donna anziana (il pronto soccorso è stato chiuso ad aprile e poi riaperto a maggio dopo una modifica degli spazi per migliorare il controllo delle infezioni). I due pazienti sono stati visitati dallo stesso medico.