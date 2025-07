Due giorni nella vita di due innamorati. Il primo, quando tutto comincia, e l’ultimo, quando ci si lascia. A chi legge, la possibilità di immaginare cosa è successo in mezzo. In questa puntata: Gabriel, 35 anni.

“Sto facendo uno stage in un ufficio amministrativo di Berlino. L’atmosfera è ovattata, giacca e cravatta sono d’obbligo. Mio malgrado, sono un pinguino. Vivo in un appartamento condiviso a Friedrichshain, il quartiere ‘alternativo’. Girano molte droghe, mi piacciono le esperienze mentali, quella sensazione di allontanarmi da me stesso. Non mi fanno paura, riesco a rimanere abbastanza lucido, sono sempre stato il bravo ragazzo che non esagera troppo. Ho studiato economia e commercio per caso, perché mi avevano detto che poi avrei potuto fare di tutto, solo che il tutto è diventato il niente.

Esco con un gruppo di amici, ci sono Hans lo statunitense, Papa Will l’australiano, che parla inglese con un forte accento che faccio fatica a capire, e poi c’è Anna. Anna è londinese, la conosco a un compleanno in un ristorante piuttosto tipico. Prendiamo l’autobus insieme per tornare a casa. Lei è più giovane di me, fa teatro. Mi racconta che il suo ragazzo è geloso quando recita e deve baciare un attore. ‘E tu, saresti geloso?’, mi chiede. Le assicuro di no.

Questa ragazza è bellissima, fa anche la modella. A casa sua ci sono alcune foto di lei con il ragazzo, quasi mi rassicurano perché mostrano che non è libera per me. Ci avviciniamo, lei mi chiama ‘fluffy hair’ per i miei capelli spettinati. Una sera siamo a una festa a Berlino est, in una sorta di castello abbandonato, un vecchio edificio occupato con delle torri. Prendiamo della droga, ci teniamo tutti per mano, ci sono Anna e una svedese timida. Facciamo una sorta di catena umana per non perderci nei meandri di questa festa techno buia. Saliamo sulla terrazza, lascio la mano della svedese e continuo a tenere quella di Anna. C’è un divano che dà sul parco e stiamo lì, abbracciati sotto le coperte, ignorando i bassi che rimbombano al piano di sotto.

Passiamo sei ore senza muoverci nonostante gli effetti eccitanti delle sostanze che abbiamo preso. Stiamo legando, ci diciamo cose belle. Prima di allora non ero mai stato innamorato, avevo avuto solo storie molto brevi. Tutti quanti si avvicinano e provano a farci alzare dal nostro divano, ma rimaniamo lì, attaccati l’uno all’altra perché sappiamo che è un momento importante. È una di quelle serate che somigliano a una genesi.

All’alba i nostri passi scricchiolano sulla ghiaia del sentiero, il patto è fatto, lei lascerà il suo ragazzo, io le ho detto che l’aspetterò per tutto il tempo necessario. Ci baciamo, lei va a Londra e poi torna a Berlino. Vado a prenderla e le do una sciarpa rosa, è il primo regalo che faccio a una ragazza. Posso finalmente essere me stesso, proiettarmi nel futuro, non ho mai vissuto una cosa del genere e sono così orgoglioso di lei”.