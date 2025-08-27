Due giorni nella vita di due persone innamorate. Il primo, quando tutto comincia, e l’ultimo, quando ci si lascia. A chi legge, la possibilità di immaginare cosa è successo in mezzo. In questa puntata: Héloïse, 27 anni.

“Centro di Rabat, Marocco. Vivo in questa città da un anno. Nella piazza principale ci sono vari ristoranti con tavolini all’aperto e ombrelloni, ci vado spesso con i colleghi per pranzare. Il quartiere è pieno di uffici, banche, funzionari e uomini in giacca e cravatta. Lo vedo, è da solo a un tavolo, è molto bello, muscoloso, ha un abito attillato, una cravatta sottile e la barba curata. ‘Quel tipo è bellissimo’, dico alla mia collega. Lui mi osserva furtivamente. Ci scambiamo qualche sguardo, ma devo rientrare in ufficio. Non è il momento giusto per conoscersi.

Il ricordo di lui rimane. Il mese successivo ogni tanto ci ripenso. Lo rivedo, finalmente, nella stessa piazza. Sale le scale mentre io le scendo, i nostri sguardi si incrociano. Deve lavorare nei paraggi. Il giorno dopo allo stesso ristorante è di nuovo al suo tavolo, io al mio e i nostri sguardi si incrociano a più riprese. Ogni volta è la stessa storia, sorrisi e sguardi insistenti. Il mio cuore batte forte, ma è difficile andarci a scambiare qualche parola. In questo paese non è la ragazza a fare il primo passo.

Ci incrociamo una decina di volte, sempre alla stessa ora e nello stesso ristorante. Ogni volta ci guardiamo, intensamente. Ogni volta ci scambiamo sorrisi. Penso a tutte le scuse possibili per dirgli il mio nome, dargli il mio numero. Potrei scriverlo sul conto e passarglielo mentre vado via, oppure farglielo avere tramite il cameriere. Ma non ho il coraggio, non so neanche se parla francese.

La mia amica, con cui solitamente pranzo, mi aiuta: ‘Adesso basta con questo teatrino! Fagli capire che può venire a parlarti, sorridigli per cinque minuti di fila, finirà per muoversi e venire da te!’. Alla fine lui si alza per andare via, ma nel momento di uscire mi fa un cenno con la testa come per dire: ‘Vieni’. Lascio il mio panino, raccolgo le mie cose e i miei pensieri ed esco. Non lo vedo più, mi preoccupo, ma in realtà è cinquanta metri più in là ad aspettarmi.