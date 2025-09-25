“Mi sento un po’ solo. Sono appena uscito da una relazione breve finita male, una rottura improvvisa. Mi iscrivo a un sito di incontri per conoscere nuove persone. E qui incontro Linda, che parla di montagna e di cioccolato. Capita a proposito, perché mi piacciono lo sci e i dolci. Ho una passione per gli scambi epistolari, quindi ci scriviamo molto. Non mi piace il tono burocratico di questi siti, il ‘Cosa fai nella vita? Dove abiti? Hai degli hobby?’, ho bisogno di autenticità. Ci scriviamo ma non ci vediamo, un po’ come succedeva quand’eravamo ragazzi con gli amici di penna che vivevano all’estero. Dopo un mese e decine di messaggi, decido di mettere fine a questa amicizia epistolare: ‘E se cenassimo insieme?’. ‘Perché no, è una buona idea’, risponde Linda.

Passo ore a cercare il ristorante giusto per l’occasione, non troppo lontano da casa sua. Anche se la serata dovesse andare male, almeno mangeremo bene. Alla fine trovo una trattoria in un paesino, con il camino e una cucina fantasiosa, metto il mio maglione grigio con il collo decorato, con quello mi sento a mio agio. Devo fare un’ora e mezzo di strada, ho il tempo di ascoltare musica a tutto volume e farmi coraggio. Ci vado con la convinzione di rimanere deluso, non credo alle foto su internet, lo schermo nasconde le imperfezioni. Ma è una bella serata e la Luna piena si riflette nei laghetti circostanti.

Arrivo come sempre puntuale. Parcheggio vicino alla sua Twingo nera. Tutto succede quando lei esce dalla macchina, come una Venere di Botticelli che emerge dalle acque. Non mi rendo neanche conto che sta piovendo. È alta, snella, elegante, truccata, profumata, è una donna molto bella. Nel ristorante le persone si girano al suo passaggio, ma lei è fragile, timida, inconsapevole del suo fascino.