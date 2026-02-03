“Sono in crisi. Sono stata appena licenziata dallo studio per cui lavoro. È la mia prima esperienza professionale, ci ho investito troppo. Ho avuto un’infanzia difficile e sono alla ricerca di una famiglia. I miei colleghi un po’ lo erano diventati e ora ho l’impressione di aver perso tutto. Sono triste, infelice, e reagisco a questo licenziamento anche dal punto di vista fisico: dimagrisco e perdo i capelli. Devo cercare un nuovo lavoro così compro il mio primo computer usato. In mezzo al mio monolocale meto uno schermo enorme, grande quanto una tv, la tastiera e il case.

È sabato sera, non esco, mi collego a internet, arrivo sull’homepage della Wanadoo. C’è una casella di posta per le email, le previsioni del tempo, e anche l’accesso a una chat. Una chatroom in cui tutti possono scrivere qualcosa o si può parlare direttamente con degli sconosciuti. Ce n’è uno, tale ‘bolla di sapone’, che attira la mia attenzione. Ci scriviamo subito molto, per tutta la sera, e poi nella notte. È più facile raccontare la propria vita a qualcuno che non si è mai visto. Non ricordo più esattamente cosa ci siamo scritti, ma lui riesce a leggermi dentro, capisce quello che provo. Non parlo mai di cose profonde, di come sono, non sono abituata a essere capita. Alle quattro del mattino sono stanca, vado a dormire, gli propongo di vederci il giorno dopo nel pomeriggio.

L’appuntamento è in un caffè chic, ma non ci vado con l’intento di piacergli, sono solo curiosa. Ho un cappellino da baseball per nascondere i capelli che sto perdendo, e la tuta troppo grande di mio cugino che è alto un metro e ottanta. Non mi trovo carina, anzi, penso di essere brutta. Lo vedo sul marciapiede e penso che è diverso da me: ‘Cavolo quanto è bianco’. Io sono nera. Sono cresciuta a Sarcelles, nel dipartimento della Val-d’Oise, una delle città più povere della Francia, dove c’è una grande varietà di persone. Non vedevo il bianco come un colore della pelle, ma come un simbolo di successo sociale.

Lui è bianco come quelli della tv, con il suo ciuffo mi fa pensare a James Dean, sembra un po’ Dylan della serie Beverly Hills 90210. Bianco, ben vestito, parla bene e ha l’aria da genero ideale. Bianco come si potrebbe dire biondo. Appartiene a una classe sociale più alta della mia, e questo mi sembra incredibilmente esotico. È ben educato, tipo piccola borghesia di provincia. Io invece sono una ragazza di periferia, figlia di una donna che per lavoro fa le pulizie.