Due giorni nella vita di due persone innamorate. Il primo, quando tutto comincia, e l’ultimo, quando ci si lascia. A chi legge, la possibilità di immaginare cosa è successo in mezzo. In questa puntata: Paul, 35 anni.

“Ho vent’anni e non ho mai avuto un rapporto sessuale, né con uomini né con donne. Vengo da un ambiente tradizionale, dove le questioni di identità non possono esistere. Non ho ancora le parole per dirlo, ma provo molte cose diverse, in particolare un’attrazione per una sessualità sadomasochistica, feticista. Me ne sono reso conto da tempo: quando ero piccolo e giocavo a guardie e ladri, volevo sempre essere il ladro per farmi catturare e legare. Sapevo che socialmente quel ruolo non era il più interessante né il più ambito dai miei compagni, ma a me piaceva.

Avevo scoperto i disegni di Tom of Finland e mi piaceva molto questa estetica in bianco e nero di dominio, molto gay. Nel collegio del mio liceo militare avevo realizzato che nelle mie fantasie c’erano più i maschi che le femmine della mia classe.

Ma nel mio ambiente essere omosessuale e attratto da pratiche marginali è qualcosa di indicibile. Sono terrorizzato, non so come gestire quello che provo. Si tratta di perversione? Devo reprimerla o riconoscerla apertamente? Vado sui siti di incontri riservati agli omosessuali feticisti. Non ho mai avuto un periodo “vanilla”, come si dice, un aggettivo che definisce le pratiche “tradizionali”, sull’esempio della vaniglia, il gusto più frequente nei gelati.

Oscillo tra l’attrazione e il rifiuto per tutti questi uomini con cui parlo online. Finisco per incontrare Stéphane, con cui parlo di tutto tranne che di sesso. Attraverso questi messaggi mi innamoro come un adolescente. Mi rassicura su ogni cosa, sulla possibilità di vivere una sessualità “perversa” e di avere una vita normale ed equilibrata. In tutto questo può esserci amore e non solo pulsione.