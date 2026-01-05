“È un albergo a mezz’ora da casa mia. Sulla strada per andarci non mi sento tranquilla, ho paura. Sono combattuta tra la voglia di godermi la vita, quei momenti di intensità che a volte capitano, e il rischio che corro venendo qui. È un edificio ai limiti della zona commerciale, un palazzo anonimo per lavoratori in trasferta. Arrivo nel parcheggio, è tutto un po’ stereotipato, come in un film: il sole che tramonta, la luce dai riflessi arancioni, lui davanti alla sua auto che mi aspetta passeggiando avanti e indietro. Giacca, jeans neri, occhiali; né alto né basso, i capelli corti, uno zaino sulle spalle. Nel vederlo, sembra nervoso quanto me.

Non l’ho mai visto prima: i nostri sguardi si incrociano, sono contenta, sembra gentile, simile a quello che mi aveva fatto vedere, sono rassicurata, esiste davvero. Penso: ‘Adesso sono nella merda’. Ero madre da sei anni, con un marito diventato talmente padre da non essere più un vero marito. Volevo ridiventare donna, lasciare una porta aperta all’incontro senza provocarlo veramente.

Ho conosciuto Antoine su un gruppo Facebook, gli ho mandato una richiesta di amicizia. È nata una conversazione amichevole, mi ha mandato qualche foto ma non mi sono sentita attratta da lui, se non per il suo sguardo blu e verde. Mio marito è sempre stanco, torna tardi la sera e si addormenta sul divano. Questo mi lascia il tempo per parlare con Antoine. Con il passare del tempo la nostra conversazione assume un carattere sessuale, cerchiamo un modo per vederci perché viviamo a due ore di distanza l’uno dall’altra. Ci parliamo molto, sempre, per definire i termini della nostra relazione: amiamo i nostri partner, ma ci manca qualcosa che vogliamo darci a vicenda. Il passaggio all’atto avviene in questo albergo lungo la strada.