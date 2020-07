L’improvvisazione è stato uno dei tanti aspetti di una ripresa da lungo attesa, e che potrebbe essere definita “non-tradizionale”. Senza spettatori sugli spalti, con pannelli di plexiglass come nell’hockey su ghiaccio che proteggono il tavolo dove si segnano i punti e con gli Orlando Magic che si presentavano come squadra in trasferta pur essendo ad appena 23 miglia dal loro palazzetto di casa, i Clippers di Leonard hanno vinto 99 a 90 in una partita in cui, come era prevedibile, i giocatori erano sembravano arrugginiti. La partita non aveva nessuna posta in palio ma ha comunque rappresentato un’occasione significativa.

Kawhi Leonard dei Los Angeles Clippers è stato il primo giocatore a scendere in campo nel pomeriggio del 22 luglio, riscaldandosi per la prima partita della National basketball association (Nba) dopo più di quattro mesi di pausa forzata, senza aspettare che lo speaker del palazzetto annunciasse le formazioni.

Era infatti la prima volta che due squadre dell’Nba scendevano in campo l’una contro l’altra dai tempi dell’improvvisa sospensione della stagione, lo scorso 11 marzo, dopo che Rudy Gobert degli Utah Jazz è risultato positivo al covid-19 poco prima di una partita contro gli Oklahoma City Thunder. Una partita arrivata dopo mesi di trattative, preparativi e discussioni sulla possibilità di riprendere uno sport in cui c’è molto contatto fisico e che si gioca al chiuso. Alla fine si era presa una decisione insolita.

Ventidue squadre sono state invitate a vivere, allenarsi e giocare nella “bolla”– l’accesso alla zona è severamente limitato – di Disney World, vicino a Orlando, in Florida, per cercare di portare a termine una stagione che alcuni, nell’Nba, temevano inizialmente non potesse essere salvata. Ogni squadra ha partecipato a tre amichevoli in vista del 30 luglio, il giorno i cui i New Orleans Pelicans incontreranno gli Utah Jazz dando inizio a un programma da 88 partite che porterà ai playoff. Quello del 22 luglio è quindi stato un test – sia per la Nba sia per i giocatori – per quella che molti considerano l’iniziativa più ambiziosa mai intrapresa nella storia di questa lega.

Persone e robot

“Quando capisci come funziona davvero, ti viene da pensare che i giocatori non saranno mai in condizioni così confortevoli”, sostiene Doc Rivers, l’allenatore dei Clippers. “Sono arrugginiti, ma sono tornati nel loro ambiente naturale”.

La ripresa dell’Nba è stata piena di stranezze, con quarti di gioco da dieci minuti l’uno invece dei classici dodici, lunghi periodi di silenzio durante i tiri liberi e musica e rumori artificiali per riprodurre il tifo e riempire il vuoto sonoro. L’atmosfera ha inevitabilmente ricordato quella del mini-campionato che va in scena ogni estate a Las Vegas, ma la prima partita di pallacanestro giocata nella bolla sembra essersi svolta senza incidenti, con 22 punti segnati da Lou Williams e 18 da Paul George, migliori marcatori tra i Clippers. Nikola Vucevic ha segnato 18 punti e 10 rimbalzi per i Magic.

L’Nba ha sposato pienamente questa sua atmosfera da nuovo inizio, a giudicare dai numerosi cartelli che, in tutto l’edificio, riportano lo slogan #WholeNewGame,un gioco tutto nuovo. Senza il baccano dei tifosi si riesce spesso a sentire le conversazioni tra giocatori, nei momenti in cui dagli altoparlanti del palazzetto non provenivano suoni preregistrati o gli occasionali cori “de-fense, de-fense”.