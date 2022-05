Da diversi giorni gruppi di persone che lavorano nel settore del cinema iraniano si riuniscono all’ingresso di Evin, la prigione centrale di Tehran. Fanno dei turni, il presidio è continuo: chiedono spiegazioni sull’ultima ondata di perquisizioni e di arresti che ha preso di mira il mondo del cinema. In particolare sull’arresto di due documentariste, Firouzeh Khosrovani e Mina Keshavarz. “La mattina del 10 maggio due nostre colleghe sono state arrestate senza alcuna spiegazione chiara”, si legge nel comunicato diffuso da tre associazioni di registi e produttori di documentari. Nel documento si legge che quello stesso giorno le abitazioni e i luoghi di lavoro di una decina di documentaristi sono stati perquisiti; i loro telefoni, computer, hard disk e strumenti di lavoro sono stati confiscati. Khosrovani e Keshavarz sono state arrestate nelle rispettive abitazioni al termine di simili perquisizioni. Diversi giorni dopo gli arresti però non è chiaro perché. Nessuna accusa è stata formalizzata. E di fronte al silenzio ufficiale, il 14 maggio la comunità del cinema ha cominciato a mobilitarsi in modo pubblico. Un appello circolato in Iran ha raccolto in due giorni oltre 380 firme. “Chiediamo che questo caso sia condotto in modo trasparente, pubblico, e nel tempo più rapido possibile”, si legge. “Ci aspettiamo che alle nostre colleghe siano restituiti i loro averi, strumento essenziale per il loro lavoro”. Il legame con l’Italia

Non è la prima volta in Iran che registi e artisti vengono presi di mira con censure, arresti o intimidazioni. Qui si tratta di due documentariste che vivono e lavorano a Teheran, ma il cui lavoro è noto anche all’estero. Firouzeh Khosrovani ha studiato all’accademia di Belle arti di Brera, a Milano, e conseguito un diploma di giornalismo a Teheran. Nei suoi documentari ha esplorato l’immagine delle donne tra il vecchio regime (quello dello shah) e la Repubblica islamica instaurata dopo la rivoluzione, magari attraverso l’evoluzione dei manichini femminili nelle vetrine. Il suo ultimo documentario, Radiography of a family, ha vinto nel 2020 il premio principale del Festival internazionale del documentario a Amsterdam. La stessa Khosrovani (che nel 2009 è stata ospite del festival di Internazionale a Ferrara) lo ha presentato di recente in Italia, dove è distribuito da ZaLab.

Anche Mina Keshavarz è autrice di numerosi documentari; il suo ultimo progetto è The art of living in danger, vincitore della sezione documentari del Busan international film festival.