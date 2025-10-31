Questo articolo è uscito a pagina 5 del numero 74 di Internazionale Kids, il mensile di Internazionale per lettrici e lettori dai 7 ai 13 anni. Lo trovate in edicola, sull’app (gialla) di Internazionale oppure potete abbonarvi.
A volte ubbidire alle regole ci sembra solo una noiosa fatica. E ci chiediamo: “Ma perché?”. Eppure le regole possono anche proteggerci o aiutarci perfino a vivere meglio. A patto che siano condivise. Come è successo in una scuola tedesca dove insegnanti, genitori e studenti hanno discusso a lungo e poi hanno deciso: niente telefoni in classe, niente WhatsApp sotto il banco, niente TikTok a ricreazione. E di colpo tutti hanno ricominciato a parlarsi, racconta l’articolo che abbiamo tradotto dal giornale tedesco Dein Spiegel.
Un regola che ha avuto successo. Come quelle della scienza raccontate nell’articolo a pagina 50, che spiega quanto tempo ci vuole (anni!) per inventare una medicina sicura. E poi c’è Mercoledì Addams, che le regole le rovescia con ironia e un po’ di sarcasmo. Il giornale britannico The Economist scrive che “Mercoledì ci mostra che si può essere diversi senza fare paura” (a questo proposito, il poster al centro del giornale ci ricorda che insieme agli amici tutto fa un po’ meno paura).
Gli articoli di questo numero hanno un filo in comune: la libertà è quella di decidere per sé, sapendo però che ogni scelta ci lega anche agli altri.
Un momento imbarazzante: a mensa
di Cristina Portolano
In copertina: in classe senza telefono
Dein Spiegel, Germania
Fumetto: Carlotta superflash, n. 11
di Silvia Vecchini e Sualzo
Attualità: una tregua fragile
Bbc, Al Jazeera
Consigli per salvare il pianeta
di Eleonora Degano
Domande incrociate: bambinetta
di Susanna Mattiangeli
Fumetto: privati dei jet
di Marine Blandin
Poster: con gli amici niente fa paura
di Andrea Antinori
Cultura: successo diabolico
The Economist, Regno Unito
Fumetto: Margo Maloo
di Drew Weing
Scienza: come nascono le medicine
Muse, Stati Uniti
Fumetto: la storia di Katia & Maurice Krafft
di Rozenn le Berre e Fabien Roché
Confronto: i robotaxi sono una buona idea?
The Week Junior, Regno Unito
Portfolio: le più belle foto di natura
di Wildlife Photographer of the Year
Una parola in giapponese: Maneki neko
di Junko Terao
Filosofia: decidere per sé
di Ilaria Rodella
L’ultima
Cruciverba e altri giochi
E molto altro! Lo trovate in edicola, sull’app (gialla) di Internazionale oppure potete abbonarvi.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it