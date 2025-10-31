A volte ubbidire alle regole ci sembra solo una noiosa fatica. E ci chiediamo: “Ma perché?”. Eppure le regole possono anche proteggerci o aiutarci perfino a vivere meglio. A patto che siano condivise. Come è successo in una scuola tedesca dove insegnanti, genitori e studenti hanno discusso a lungo e poi hanno deciso: niente telefoni in classe, niente WhatsApp sotto il banco, niente TikTok a ricreazione. E di colpo tutti hanno ricominciato a parlarsi, racconta l’articolo che abbiamo tradotto dal giornale tedesco Dein Spiegel.

Un regola che ha avuto successo. Come quelle della scienza raccontate nell’articolo a pagina 50, che spiega quanto tempo ci vuole (anni!) per inventare una medicina sicura. E poi c’è Mercoledì Addams, che le regole le rovescia con ironia e un po’ di sarcasmo. Il giornale britannico The Economist scrive che “Mercoledì ci mostra che si può essere diversi senza fare paura” (a questo proposito, il poster al centro del giornale ci ricorda che insieme agli amici tutto fa un po’ meno paura).

Gli articoli di questo numero hanno un filo in comune: la libertà è quella di decidere per sé, sapendo però che ogni scelta ci lega anche agli altri.