“Non mi posso lamentare, i miei non rompono troppo, andiamo d’accordo. Mio padre strilla più spesso, spesso lo senti brontolare ma non è cattivo”. Romeo sembra ormai piuttosto fatalista. “Mah, non succede nulla, non so come dire, non sono né contento né triste. Ma non mi posso lamentare, ho degli amici che se la passano molto peggio di me. Mi dicono ‘i miei rompono le palle, siamo l’uno sull’altro’. Io sono quello che sta meglio”.

Poi però si è reso conto della situazione. L’unico computer di casa, un fisso, è nella camera che condivide con suo fratello di 14 anni. Sua madre, urbanista presso il dipartimento della Seine-Saint-Denis, ha dovuto cominciare a lavorare in smart working, così tutti i giorni alle 9 è in “video riunione” davanti allo schermo, in mezzo ai figli che di solito a quell’ora stanno ancora dormendo.

Contentezza iniziale Ha sentito parlare del coronavirus alla radio – “i miei genitori hanno tutto il giorno la radio accesa su France Inter” – e su Snapchat – “a quanto pare un tipo in Cina avrebbe mangiato un pipistrello”. Quando le scuole hanno chiuso per l’epidemia, era contentissimo. “Il fine settimana successivo, lo ammetto, ho fatto parte di quelli che ne hanno approfittato a fondo. Il tempo era bellissimo e sono uscito con gli amici. Il confinamento non l’ho proprio visto arrivare”.

“Da noi non ci sono porte. Sono cinque anni che i miei genitori avrebbero dovuto finire i lavori, così non c’è alcuna intimità. Quando sei al telefono, ti sentono tutti. È per questo che la sera, quando chiamo la mia ragazza, scendo”.

Si chiama Romeo, ha 16 anni e abita tre piani sopra il mio appartamento, nel 20° arrondissement di Parigi. Dall’inizio del confinamento l’ho visto costruirsi un tavolo da ping-pong con un’asse polverosa recuperata nel suo garage, dare lezioni di ginnastica a sua madre – flessioni e addominali – e la sera tardi camminare avanti e indietro nel cortile del palazzo per raccontare la giornata alla sua ragazza, andata in campagna. Poi risale al quarto piano e il giorno dopo ricomincia.

Prima di partire Marie ha lasciato al suo ragazzo dei libri e per conservare l’illusione di vivere qualcosa insieme, la sera guardano online lo stesso film nello stesso momento. “Altrimenti è una noia! Le nostre vite non sono certo molto emozionanti, dopo un po’ il solito ‘ciao, come stai?’ comincia a stancare”. Lui è confinato in un appartamento. “Con i suoi genitori non è facile, mangiano spesso insieme. Sua madre ha la mania della pulizia e con il covid la situazione è diventata patologica, ormai mette la candeggina ovunque, anche nel detersivo per i piatti. Il risultato è che adesso la casa puzza di disinfettante”.

Sale la depressione Sua sorella Marie, 17 anni, è in quinta liceo e fa parte di quei parigini che sono andati via dalla capitale per passare il periodo di isolamento in campagna. Con il suo ragazzo cerca di tenere viva la fiamma a distanza. “Prima uscivo con il suo migliore amico, ma poi con lui è stato il colpo di fulmine, anche se l’espressione è ridicola. Diciamo che per ora va tutto bene, anzi molto bene”. Al telefono si percepisce il suo sorriso.

I genitori di Marco sono benestanti, abitano in uno spazioso appartamento parigino che dà su un cortile abbastanza grande per sgranchirsi le gambe. “Non mi posso lamentare, ma ho un vicino di 75 anni, e io avevo paura perché la gente lasciava giocare i figli davanti alla sua porta. Mi stressava”.

Marco, 16 anni, sintetizza tutto questo in una frase: “Con il riscaldamento globale una cosa è certa: mangeremo cibi caldi!”. Studente in un liceo parigino per giovani con capacità precoci, Marco ha avuto inizialmente paura della chiusura della scuola. E se i corsi online non avessero funzionato? “Ma su questo punto mi sono tranquillizzato quasi subito. È stata soprattutto l’atmosfera, questo ambiente ansiogeno, che mi ha fatto paura. La gente con la mascherina nei supermercati, i carrelli strapieni, tutto questo mi ha impressionato, non stavo bene”.

A 12 e a 17 anni non si hanno certo le stesse esigenze. Ma Elodie Roy, professoressa d’arte in una scuola media della periferia parigina, osserva una costante tra i suoi studenti: la pandemia non li sorprende. “Ormai è da parecchio che dicono: ‘In ogni modo siamo fregati, non faremo figli, l’umanità è destinata al fallimento’”. Quando la professoressa gli ha chiesto di immaginare una cartolina, ha ricevuto dei paesaggi apocalittici. “Sono fatalisti, credono fermamente in una terza guerra mondiale”.

Al piano terra c’è Tim, 12 anni, prima media, ancora timido. Se c’è suo padre nei dintorni è disposto a parlarmi. Tim è un confinato modello. Non è uscito neanche una volta di casa e anche per passare un quarto d’ora in cortile bisogna obbligarlo. “Non mi piace mettere la mascherina, così non esco. E poi non ne sento il bisogno”. Tim passa tutto il tempo a giocare a Fortnite con gli amici di classe, per divertirsi, per continuare a parlare. Ma può giocarci al massimo tre ore al giorno. Il resto del tempo gironzola per l’appartamento.

Chloé, al suo primo anno in un liceo del Val-de-Marne, dice che il confinamento le ha fatto scoprire chi è suo padre: “È insopportabile. Non ce la faccio più. Me lo sento sempre alle spalle a chiedermi cosa faccio, a controllare se ho lavato bene questo o quello. Di fatto è come avere un coinquilino rompiscatole”. Chloé va a letto molto tardi, si sveglia nel pomeriggio e sta lentamente scivolando in una forma di depressione: “Ne ho parlato ai miei amici e tutti stanno come me. Un amico mi ha detto di aver pianto due volte dall’inizio del confinamento. Sono i nervi a cedere e il fatto di rendersi conto che abbiamo una sola adolescenza. È un momento della tua vita che non dura a lungo e non puoi neanche approfittarne, è frustrante”.

“E tu hai avuto una crisi?“.

“Ieri quando mi sono svegliata. Ho visto Jean-Michel Blanquer (il ministro dell’istruzione francese) in televisione e ho pianto”.

“A causa dell’esame di maturità?“.

“Sì, siamo la generazione trascurata. Quest’anno avremmo dovuto avere la riforma e invece no, avremo solo uno scrutinio! Eppure al nostro liceo abbiamo protestato”.

Per calmarsi Chloé ha cominciato una cura del sonno.

Morire di noia

A 700 chilometri di distanza, Omar, 13 anni, vive il confinamento insieme ad altre sette persone nel suo appartamento di Tolosa. “Non ho paura di prendermi il virus, ma ho paura per mia nonna che vive con noi. Ha circa ottant’anni”. Quello che gli manca di più sono i momenti ai quali non pensava mai, come camminare la mattina con gli amici andando a scuola. “Non so come spiegarlo, ma a causa del coronavirus sono più teso. Di solito quando le mie sorelle mi giocano accanto non mi dà fastidio, adesso invece mi arrabbio e grido”.

Suo padre, operaio, è stato messo in cassa integrazione, sua madre non lavora. “Sono preoccupati”, dice Omar, “ma cercano di non darlo a vedere”. Il suo amico Iliesse, anche lui 13 anni, abita in un palazzo poco lontano. Su WhatsApp manda un messaggio vocale: “Anche il mio cane non ne può più, ieri mi ha morso!”.

Iliesse ha scoperto l’esistenza del virus su internet in gennaio, in un articolo poco attendibile: “Diceva che la Cina non era contenta di un discorso di Trump sulla terza guerra mondiale e così aveva creato un gas chimico che sarebbe scoppiato come una bomba, con il coronavirus all’interno. Non dico però che questa sia la verità”.

Da allora Iliesse ha l’impressione di morire di noia. “Di solito il sabato mi svegliavo e facevo subito colazione – adesso invece non mangio nulla – poi andavo al parco, giocavo a pallone o facevo un giro in bici, tornavo a casa, mi facevo una doccia e verso le otto andavo da mia nonna. Talvolta con mia madre uscivamo per fare qualcosa fuori dall’ordinario, tipo andare a Trampoline Park”.

“Adesso invece sono completamente sfasato, mi alzo alle quattro del pomeriggio. Tutta la notte parlo con gli amici al telefono. Non sono stanco, non so neanche io perché”.

“E oggi che cosa hai fatto?”.

“Prima che mi chiamasse, stavo giocando sulla playstation. È l’unica cosa che faccio la mattina”.

Eppure all’inizio ha cercato di studiare. “Ma i professori non si mettono d’accordo tra loro, ci bombardano di compiti come se avessimo solo questo da fare. Ho studiato storia perché è la mia materia principale e francese perché la professoressa ha chiamato mio padre: ‘Buongiorno, suo figlio non fa i suoi compiti, deve fare una foto e mandarmela’. Alla fine mi ha rotto le scatole e ho scritto solo due paragrafi”.

Corpo e spirito in letargo

Anche Chaïma, al terzo anno di liceo commerciale a Oyonnax, nel dipartimento dell’Ain, ha adottato un ritmo parallelo: Snapchat, Instagram, La casa di carta. Raramente Chaïma è addormentata quando suona la sveglia di sua madre, che lavora in una fabbrica dove si produce materiale medico, in particolare siringhe. “E in questo momento sta lavorando tantissimo per gli ospedali”. Quando rientra, passa mezz’ora nel bagno a lavarsi le mani.

Ogni sera rivedendo le sue cinque figlie, si chiede se può abbracciarle e se non rischia di contaminarle. “Mio padre è tutto il contrario, per lui il confinamento è una schifezza ma se ne frega. Non si fa problemi ad andare in giro per il quartiere. Francamente è meglio così, perché altrimenti a casa sarebbe la guerra, rimanere tutta una giornata con lui è impossibile. Sta sempre a rimproverare, così faccio di tutto per spingerlo a uscire”.