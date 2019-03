In Ucraina le elezioni saranno decise dal prezzo del gas

Influente uomo d’affari che ha fatto fortuna grazie ai dolciumi, Porošenko aveva promesso di trascinare l’ex paese sovietico fuori dell’orbita russa e di ripristinare il controllo della parte orientale in poche settimane. Quest’ultima cosa non è avvenuta, ma ha saputo gestire un difficile stallo con le regioni separatiste e messo fine a una grave recessione, con una crescita di circa il 3,4 per cento lo scorso anno.

I livelli di vita, tuttavia, hanno continuato a peggiorare. Il salario medio mensile è sceso dell’equivalente di quasi ottanta dollari dal 2013 e, da allora, il valore del dollaro è triplicato rispetto a quello della hryvnia, la valuta locale. L’inflazione è schizzata al 43 per cento nel 2015 e il prezzo di un metro cubo di gas è circa 12 volte superiore a quello nel 2013.

Dai tempi della rivoluzione, “niente è concretamente cambiato per il meglio”, spiega Nadija Yurcenko, 79 anni, che quando ha votato per Porošenko, nel 2014, sperava in una pensione più alta, un sussidio per il riscaldamento, migliori cure mediche, oltre che in una pace con la Russia.

Porošenko ha vinto le elezioni del 2014 al primo turno, ma molti sondaggi mostrano che la sua principale sfidante stavolta sarà Julija Tymošenko, l’ex prima ministra che paragona l’aumento del prezzo del gas a un “genocidio”.

Un altro candidato che ha visto la sua popolarità in ascesa a febbraio è l’attore comico Vladimir Zelenski, novizio della politica e figura perlopiù indecifrabile.

Tra incudine e martello

“Per il Fondo monetario internazionale (Fmi) e la maggior parte dei paesi occidentali dell’Ucraina, Porošenko è il male minore, un partner accettabile”, sostiene l’analista Vladimir Fešenko. Tuttavia, “con la richiesta di aumentare il prezzo del gas e le tariffe dei servizi pubblici, l’Fmi finisce paradossalmente per aiutare politicamente quelli che teme”, spiega.

I sussidi al gas per le famiglie sono una fonte di corruzione in Ucraina perché le aziende li manipolano a proprio beneficio, evitando di pagare i prezzi di mercato e prosciugando così le casse dello stato.

L’Fmi, che ha prestato all’Ucraina 14,7 miliardi di dollari dall’aprile 2014, ha imposto come condizione alla concessione di nuovi fondi quella di riportare le tariffe domestiche gradualmente in linea con i prezzi di mercato. Quando i prezzi si sono impennati, a novembre, Porošenko ha dichiarato di non avere avuto altra scelta.

“Il governo si è trovato tra l’incudine e il martello, costretto a scegliere tra l’aumento delle tariffe e un duro colpo alla stabilità macroeconomica”.

Il responsabile dell’Fmi per il paese, Gosta Ljungman, ha dichiarato che i controlli sui prezzi non sono stati in grado di garantire la protezione sociale e hanno portato a consumi eccessivi e corruzione, mentre la liberalizzazione del mercato avrebbe spinto le famiglie più ricche a pagare di più, rendendo così disponibile una maggiore quantità di denaro per quelle più povere.

I funzionari statali non hanno voluto esprimersi sul perché alcune delle famiglie più povere del paese non avessero ottenuto gli aiuti necessari.