Le sanzioni a Israele annunciate dal governo spagnolo l’8 settembre arrivano dopo ventitré mesi di genocidio e dopo molti anni di occupazione illegale dei territori palestinesi e di apartheid contro la loro popolazione. Arrivano mentre l’Unione europea continua a mantenere relazioni, accordi commerciali e alleanze con Tel Aviv e solo la Slovenia ha vietato il commercio di armi. L’Unione è uno dei maggiori partner commerciali e diplomatici di Israele nel mondo, e questo significa che i suoi paesi hanno gli strumenti per fare pressione sullo stato ebraico. Ma per lo più continuano a non usarli.

Finora, la Spagna ha mantenuto le relazioni commerciali, diplomatiche e nel settore degli armamenti nonostante lo sterminio di massa compiuto da Israele. L’opinione pubblica spagnola, secondo i sondaggi, e le proteste di gruppi importanti della società civile sono state strumenti convincenti per spingere il governo spagnolo a prendere in considerazione dei cambiamenti.

Le misure approvate sono necessarie, ma potevano arrivare molto prima.