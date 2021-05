Rovistando tra i resti della sua casa bruciata nel campo, creato per le persone in fuga dalla guerra all’inizio degli anni duemila, Khamisa Ismail riflette su quanto le cose si siano messe male. “Gli ultimi due anni sono stati i peggiori da quando sono arrivata”, dice a The New Humanitarian una mattina di fine febbraio. Centinaia di persone hanno perso la vita tra il 15 e il 17 gennaio, e gli sfollati sono stati più di 150mila, dopo che le milizie arabe hanno attaccato il campo di Geneina noto come Krinding e abitato perlopiù da persone della comunità masalit.

La violenza dilagata nel campo a gennaio, in questa città sudanese di medie dimensioni che è capitale dello stato del Darfur occidentale, potrebbe essere un assaggio del futuro della zona. E questo accade mentre le forze di mantenimento della pace lasciano il paese e la transizione politica genera problemi in questa regione da tempo in difficoltà.

I campi per sfollati alla periferia di Geneina ricordano scene del passato del Darfur: un labirinto di case bruciate e strade vuote si estende a perdita d’occhio. Le capre che si aggirano tra le macerie sono il principale segno di vita in quest’area un tempo movimentata.

Le spiegazioni sui motivi della violenza variano. Molti accusano le milizie di aver intensificato gli attacchi, resi più letali dal ritiro, a dicembre, di una missione di mantenimento della pace congiunta di Onu e Unione africana, che era sul campo da tredici anni. Altri accusano la difficile transizione politica in Sudan di aver polarizzato le comunità e alimentato le rimostranze delle élite locali.

Gli abitanti del Darfur avevano sperato che il peggio fosse alle spalle dopo la cacciata, nel 2019, del leader di lungo corso Omar al Bashir. Nel 2003 l’ex presidente aveva armato le milizie arabe locali, note come Janjaweed, per reprimere una rivolta dei gruppi ribelli del Darfur, in maggioranza non arabi. Centinaia di migliaia di civili sono stati uccisi durante le violenze, che hanno portato poi all’incriminazione di Al Bashir per genocidio.

Ma anche se l’ex leader oggi è dietro le sbarre nella capitale del Sudan, la fiducia nei confronti del governo civile e militare che lo ha sostituito sta rapidamente sfumando, mentre in tutta la regione s’intensificano i conflitti armati, e il numero degli sfollati è arrivato a livelli mai visti da anni, secondo l’Internal displacement monitoring centre (Centro d’osservazione degli sfollati interni).

Le stesse milizie

Le esigenze umanitarie non sono soddisfatte. Il Darfur ospitava in passato una delle operazioni umanitarie più grandi del mondo, ma i finanziamenti per queste iniziative si sono ridotti già da tempo: un fatto che risulta tristemente evidente a Geneina, dove decine di migliaia di abitanti di Krinding vivono oggi in campi improvvisati e sovraffollati sparsi in città. “La giustizia e l’obbligo di rendere conto del proprio operato sono un miraggio”, racconta Khadiga Ishag, che è fuggita da Krinding e vive oggi in un campo fuori da un edificio del governo locale, a Geneina. “Chiediamo solo un’assistenza minima”.

Nonostante le nuove libertà di cui si può godere oggi in Sudan, le stesse milizie che terrorizzavano il Darfur continuano a muoversi liberamente, solo che non ci sono più le forze di pace a contenerle. Particolarmente temute sono le Forze di sostegno rapido (Rsf), una forza governativa formata da reduci delle Janjaweed e recentemente implicata in una serie di violenze, anche a Krinding. “È così dal 2003”, conferma Madina Ali Mohamed, che abita a Krinding e il cui fratello è stato ucciso negli attacchi di novembre. “Le milizie, semplicemente, continuano a ucciderci”.

Anche le visioni contrastanti sulla transizione in Sudan e su cosa significa per il Darfur potrebbero avere contribuito a queste violenze, come emerge da decine di colloqui con funzionari governativi, lavoratori umanitari locali e gruppi della società civile a Geneina. Sentendosi rafforzati dalla transizione, i leader masalit in città hanno intensificato gli appelli per ottenere risarcimenti, giustizia e la restituzione di ampie porzioni di terra che gli erano state sottratte dalle milizie durante i conflitti del passato. Le comunità arabe, alcune delle quali occupano quei terreni, si sono di conseguenza sentite minacciate.