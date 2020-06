Il voto del 28 giugno ha stabilito che ci sarà un secondo turno delle elezioni presidenziali polacche. Questa piccola rivoluzione allenta la morsa del partito conservatore Diritto e giustizia (PiS) sulla vita politica del paese. La Polonia è stata scossa da un terremoto politico che avrà ripercussioni in tutta Europa.

Il presidente uscente Andrzej Duda confidava in una rielezione al primo turno, un esito che sembrava plausibile nella data inizialmente prevista per il voto, il 10 giugno. Ma il covid-19 ha costretto le autorità a posticipare le elezioni, e da quel momento niente è andato come previsto per il partito al potere.

L’opposizione liberale ha cambiato il suo candidato proponendo il sindaco di Varsavia Rafał Trzaskowski, autore di una rimonta che ha fatto tremare Andrzej Duda al primo turno. Ora il ballottaggio – previsto per il 12luglio – si annuncia estremamente incerto.