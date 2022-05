Opposizione politica armata In secondo luogo, al di là dell’incapacità e della mancanza di volontà dei taliban di opporsi all’Is-K, la crescente forza del gruppo è legata anche a un’opposizione politica ai taliban. Come emerso da alcuni rapporti recenti, molti uomini di gruppi e milizie in precedenza addestrate dagli Stati Uniti, dalla Cia e dalla Nato si sono da tempo uniti all’Is-K non solo perché perseguitati dai taliban ma anche perché agli occhi di questi combattenti l’Is-K è il modo più efficace di opporsi al dominio dei taliban. Seguendo la regola “il nemico del mio nemico è mio amico”, questi ex miliziani stanno portando avanti con efficacia la missione per la quale sono stati addestrati: dare la caccia e uccidere i taliban.

Sono state queste stesse connessioni con l’Is-K a far sì che i taliban, nonostante l’apparente rivalità ideologica con il gruppo, liberassero diverse centinaia di combattenti dopo agosto, consentendo all’organizzazione di accrescere i suoi ranghi da duemila a quattromila unità, secondo una stima elaborata a gennaio 2022 dalle Nazioni Unite . In questo modo l’Is-K ha avuto piena libertà operativa in Afghanistan, dove ha creato cellule in quasi tutte le province.

Da un recente rapporto dell’Institute for the study of war emerge che questi gruppi definiscono i taliban “gruppo terroristico” e “occupanti”, ponendosi l’obiettivo di “liberare” l’Afghanistan. Ultimamente a loro si è unito anche il generale Sami Sadat che ha guidato le forze di sicurezza afgane nella provincia dell’Helmand prima di essere nominato capo delle forze speciali afgane negli ultimi giorni del deposto regime di Ashraf Ghani. Sadat sostiene di essere in contatto con l’Nrf e altri gruppi che, a suo avviso, hanno abbastanza sostegno popolare da poter coltivare e far crescere un movimento organico di resistenza ai taliban. In quello che appare come un rovesciamento di ruoli, questi gruppi stanno usando le stesse tattiche – in particolare la guerriglia – usate dai taliban contro le forze di Stati Uniti, Nato e Afghanistan.

Il problema cruciale del Pakistan

Alla luce di questi sviluppi, i taliban hanno cominciato a schierare altri uomini armati nell’Afghanistan settentrionale per stanare la resistenza. La maggior parte degli analisti in Afghanistan è perciò convinta che per il paese devastato dalla guerra e già in ginocchio per una gravissima crisi economica si stia profilando una nuova stagione di conflitti. Per questi gruppi della resistenza, tuttavia, il fatto che i taliban non siano riusciti frenare la crisi economica e la minaccia della carestia rappresentano più un’opportunità che un danno, facilitando il reclutamento di nuovi combattenti. Inoltre, poiché i taliban non sono riconosciuti dalla comunità internazionale, difficilmente questi gruppi saranno condannati per le loro azioni contro un regime che non è ancora stato legittimato con le elezioni.

Oltre alla sfida posta dalla resistenza, un altro problema cruciale per i taliban è il crescente allontanamento dal Pakistan, che secondo molti osservatori avrebbe giocato un ruolo sotterraneo lo scorso agosto, mentre le truppe statunitensi si ritiravano.

In una recente operazione motivata, secondo funzionari pachistani, dall’incapacità e dalla mancanza di volontà dei taliban di contrastare il gruppo Tahreek-i taliban Pakistan (Ttp), che si oppone al Pakistan e ha le sue basi nell’Afghanistan orientale, alcuni attacchi aerei condotti dalle forze armate pachistane hanno provocato la morte di almeno 47 persone nelle due province di Khost e Kunar, nell’area orientale del paese. Il gruppo Ttp è noto anche come “taliban del Pakistan” e ha legami saldi con i taliban di Kabul.

Questi attacchi aerei sono un chiaro indice di tensioni tra Islamabad e Kabul, l’Nrf ha sfruttato gli attacchi per accendere i riflettori sulla crescente debolezza del dominio dei taliban e sulla loro incapacità di proteggere la sovranità dell’Afghanistan. Pur condannando l’attacco del Pakistan, l’Nrf ha dichiarato che “il regime occupante dei taliban è la causa principale delle aggressioni straniere in Afghanistan. È necessario sbarazzarsi degli occupanti e dei loro accoliti in Afghanistan”. Come emerso anche da alcuni rapporti recenti, ci sono stati degli incontri tra funzionari statunitensi e leader dell’Nrf in Tagikistan per discutere delle prospettive e delle possibilità di questo movimento di resistenza.