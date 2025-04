Le norme tecniche di attuazione (Nta) del piano indicano come si costruisce, si riqualifica, si tutela, insomma come cambia la città. Quelle approvate nel 2008 dovevano essere aggiornate per coerenza con quelle nuove regionali e nazionali. Ma l’aggiornamento tecnico è diventato un processo di modifica sostanziale, molto profondo, del piano regolatore.

Tra le altre cose si introduce la categoria delle “abitazioni a uso ricettivo”, con la promessa di regolare gli affitti brevi per i turisti in un secondo momento. Intanto, gli immobili destinati per almeno il 70 per cento ad attività ricettiva – come affittacamere e case vacanza – potranno essere convertiti del tutto in alberghi. Secondo il primo municipio di Roma si sottovaluta “la spinta verso l’ulteriore spopolamento e snaturamento del tessuto urbano”, con dei residenti che vivrebbero praticamente in edifici trasformati in alberghi.

Inoltre, i cinema storici inclusi nella Carta della qualità, un documento che censisce tutti i beni di valore a Roma, perdono la protezione di cui godevano. Questo, insieme a una proposta di legge regionale sulla rigenerazione urbana che faciliterebbe i cambi di destinazione d’uso e l’aumento di superficie anche in aree agricole, permetterebbe la trasformazione delle ultime sale in altro, riducendo gli spazi culturali e aumentando la pressione commerciale. La fondazione Piccolo America ha lanciato un appello per scongiurarla.

Sarà inoltre possibile quadruplicare la superficie di vendita dei negozi, che potrà raggiungere i mille metri quadri anche nei tessuti storici. Insieme alla possibilità di accorpare spazi commerciali anche in edifici diversi, questa modifica favorisce l’aumento di grandi catene a Roma e il definitivo tracollo del commercio di vicinato.