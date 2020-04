Nell’ospedale di Brooklyn, una struttura di medie dimensioni, i decessi causati dal virus sono aumentati di cinque volte in pochi giorni. Il numero di pazienti positivi al covid-19 è passato da 15 a 105. Altri 48 pazienti sono in attesa del risultato del tampone. Secondo il direttore sanitario, un terzo dei medici è in malattia. L’ospedale ha esaurito temporaneamente le tute protettive, i principali sedativi che si usano per i pazienti intubati e alcuni farmaci essenziali per l’ipertensione. La sensazione di emergenza e tragedia è stata alimentata da un video girato fuori dall’ospedale e pubblicato online, in cui un muletto solleva un cadavere per caricarlo su un rimorchio refrigerato.

Crollo simultaneo La scorsa settimana è stata quella in cui la crisi causata dal covid-19 ha travolto l’ospedale di Brooklyn e molti altre strutture di New York. Finora in città sono morte almeno 2.500 persone . Il governatore ha comunicato che presto gli ospedali dello stato resteranno senza attrezzature e forniture essenziali. Il sindaco ha chiesto l’assunzione di nuovi medici e infermieri. Le direzioni sanitarie hanno ammesso che la situazione è destinata a peggiorare.

Quasi tutti i pazienti che si trovano nella nuova unità di terapia intensiva e in quella principale sopravvivono grazie ai respiratori artificiali. Alcuni hanno più di ottant’anni, altri non arrivano ai quaranta. Alcuni sono in gravi condizioni perché soffrivano di diabete o d’asma, ma altri non presentavano nessun fattore di rischio apparente. Molti malati vengono dalle case di riposo. Altri sono persone che vivono per strada. Ci sono donne incinte.

Poco prima gli specializzandi di terapia intensiva avevano fatto rapporto a Rosenberg e ad altri medici, parlando per abbreviazioni alla velocità di banditori d’asta. I pazienti da visitare erano tanti. “Ricoverato per insufficienza respiratoria acuta ipossiemica, probabilmente causata da covid-19”. “Ricoverato per insufficienza respiratoria acuta ipossiemica sicuramente causata da covid-19”. “Ricoverato per insufficienza respiratoria acuta ipossiemica, molto probabilmente covid-19”.

Joshua Rosenberg, 45 anni, medico del reparto di terapia intensiva del Brooklyn hospital center, a New York, arriva alle prima ore della mattina. Poco dopo sta già correndo per le scale, tra il suo reparto al sesto piano e una nuova unità appena creata al terzo piano. Lì incrocia uno dei suoi studenti. “Non dovresti essere a casa?”, gli chiede con aria stupita. Nelle ultime settimane le rotazioni in corsia degli studenti sono state sospese per evitare di esporli al virus. “Mia madre è ricoverata”, risponde lo studente. Rosenberg impreca e chiede al ragazzo in quale letto si trovi la madre. “Ok, sto andando lì”, gli dice. Poi si assicura che lo studente abbia il suo numero di telefono.

La notte è stata particolarmente dura. I pazienti, uno dopo l’altro, sono stati intubati e collegati ai respiratori. A un certo punto ci sono stati contemporaneamente tre “codici”, cioè interventi d’emergenza per casi in cui il paziente è in punto di morte.

La settimana scorsa Rosenberg è stato costretto a restare a casa per la febbre e la spossatezza. Era convinto di aver contratto il covid-19 (dopo che le sue condizioni sono migliorate ha fatto il tampone ed è risultato negativo). Prima che si assentasse, la terapia intensiva aveva 18 posti letto. In quel momento l’emergenza stava cominciando a colpire l’ospedale, e le autorità sanitarie avevano deciso di montare una tenda fuori dalla struttura per visitare il maggior numero possibile di persone. Molti avevano sintomi lievi, quindi venivano rassicurati e invitati a tornare a casa. Ma mentre Rosenberg era in malattia, il numero di malati gravi è aumentato vertiginosamente e si è dovuto ampliare più volte la terapia intensiva, fino a raddoppiare i posti letto. “Nell’arco di una settimana siamo passati dal sovraffollamento fuori dall’ospedale al sovraffollamento dentro l’ospedale”, spiega Lenny Singletary, vicedirettore per le relazioni esterne.

Ancora prima del resoconto mattutino in terapia intensiva, Rosenberg e altri operatori hanno dovuto affrontare un’emergenza in un’unità di day hospital. Un uomo di mezza età si era presentato in ospedale per sottoporsi a una seduta di dialisi, ma aveva cominciato a sudare. Gli infermieri si stavano preparando per aiutarlo a respirare usando una maschera ad aria pressurizzata, conosciuta come Bipap. Ma Rosenberg ha pensato che fosse una pessima idea: in quel momento non era possibile stabilire se le condizioni del paziente fossero dovute al nuovo coronavirus, e c’era il rischio che il macchinario rilasciasse particelle virali nell’aria, alimentando il contagio in ospedale. Il paziente è stato trasportato al pronto soccorso. “È molto probabile che sarà intubato e avrà bisogno di un respiratore”, ha spiegato Rosenberg ai colleghi.

Nella nuova terapia intensiva, ricavata da un’unità di chemioterapia, le tute di plastica blu sono appese ai cardini delle porte. Prima di essere riutilizzate devono essere lavate e asciugate. Alcuni cesti di plastica rosa pieni di materiale medico sono poggiati su un letto, inclinato come uno scivolo. La squadra di rianimatori di Rosenberg indossa per tutto il giorno la stessa attrezzatura – maschere, occhiali protettivi e coperture per capelli e piedi, spesso spaiate e comunque inadeguate – e non si cambiano mai tra una visita e l’altra.

Codice blu, 6b

Con un numero così alto di operatori in congedo per malattia e un flusso continuo di nuovi pazienti, è indispensabile reclutare medici, infermieri, farmacisti e tecnici abituati a lavorare in terapia intensiva. Nel reparto di Rosenberg sono arrivati una podologa con due specializzandi, un assistente di neurochirurgia, alcuni specializzandi di chirurgia e un’infermiera anestesista. “Tutta gente che sa maneggiare bisturi e grossi aghi”, scherza Rosenberg.

Alcuni infermieri assistono contemporaneamente cinque pazienti in condizioni critiche. Sono numeri “assurdi”, spiega Rosenberg. Di solito gli infermieri esperti di terapia intensiva gestiscono al massimo due casi.

Alle dieci del mattino Rosenberg e il dottor James Gasperino, primario di medicina e terapia intensiva, parlano al telefono con i loro superiori di come affrontare le difficoltà. La direttrice sanitaria, Vasantha Kondamudi, riassume la situazione: il personale scarseggia, gli specializzanti continuano ad ammalarsi e il numero di pazienti con covid-19 probabile o accertato sta aumentando in modo esponenziale in tutti i reparti. Ma il momento peggiore della crisi deve ancora arrivare.

Dopo la telefonata, Gasperino si ferma in corsia a parlare con il primario di pneumologia. L’ospedale ha 98 respiratori, in gran parte arrivati negli ultimi giorni, compresi alcuni apparecchi portatili provenienti dalle scorte nazionali. Gli operatori stanno imparando a usare ogni respiratore su due pazienti contemporaneamente, una manovra difficile e rischiosa. “Lo facciamo perché l’alternativa è lasciarli morire”, ammette Gasperino. La conversazione è interrotta da un allarme: “Codice blu, 6b. Codice blu, 6b”.