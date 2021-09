Marzo 2014. Sto per compiere vent’anni e sono al mio secondo giorno di lavoro per un’autorevole rivista indipendente quando le autorità attaccano Lenta.ru, una delle testate per cui sogno di lavorare, e su cui sto cercando di scrivere un articolo. È vero, tutto è cambiato. Ma in peggio.

Dicembre dello stesso anno. Ho 17 anni e partecipo alla mia prima protesta su viale Sacharov, a Mosca, per chiedere elezioni eque, mezzi d’informazione liberi e un cambio di governo. Il presidente è Dimitrj Medvedev. Il cambio rublo-dollaro è buono. I giornalisti seguono con attenzione le più grandi manifestazioni dai primi anni novanta. Tutti sono convinti che presto le cose cambieranno in meglio.

Molti dicono che vedersi affibbiata l’etichetta di “agente straniero” è il “riconoscimento giornalistico più prestigioso” che si possa desiderare. In realtà non è affatto piacevole

Poco più di un anno dopo, cioè nell’estate del 2015, quando mi laureo con lode alla facoltà di giornalismo, di quei mezzi d’informazione non ne è rimasto nemmeno uno. Le autorità li hanno distrutti sotto i nostri occhi, uno dopo l’altro. Ma per qualche ragione penso ancora che il giornalismo sia la mia vocazione e la migliore professione del mondo. Così comincio a lavorare per Dožd, l’unico canale televisivo indipendente nel paese, e poi anche per una testata il cui nome oggi è vietato pronunciare.

L’ultima stretta

Poco più di un mese fa, il 15 luglio 2021, le autorità classificano come “organizzazione indesiderabile” anche Proekt, uno dei pochi siti di giornalismo d’inchiesta in Russia, dove ho lavorato nei due anni precedenti. In poche parole, impediscono a noi giornalisti di lavorare e di scrivere, minacciandoci di possibili ritorsioni penali. Molti altri miei colleghi vengono dichiarati “agenti stranieri”.

Ormai disoccupata, decido di partire per il sud della Russia per rimettermi in qualche modo in sesto, poi torno a Mosca, sempre disoccupata, ma con un nuovo status: anche io sono diventata “agente straniero”. Il mio cognome è il trentunesimo nella lista del ministero della giustizia.

Nei giorni a seguire mi sembra quasi di assistere al mio funerale: addolorati per la perdita, tutti ricordano quanto ero brava nel mio lavoro. Solo diverse settimane più tardi mi rendo conto che tutto questo sta succedendo proprio a me, e che l’allieva modello di cui la mia città un tempo andava “orgogliosa” adesso è ufficialmente nelle fila dei “nemici del popolo”. Molti dicono che vedersi affibbiata l’etichetta di “agente straniero” è il “riconoscimento giornalistico più prestigioso” che si possa desiderare. In realtà non è affatto piacevole. Non lo auguro a nessuno.

Ma cosa deve fare un giornalista o un giornale per essere bollato come “agente straniero” in Russia?

Formalmente basta pubblicare qualcosa sui social network o su un altro mezzo di comunicazione e ricevere una transazione in denaro dall’estero. In teoria chiunque può diventare un agente straniero, ma per ora – e credo sia chiaro il perché – nella lista ci sono solo giornalisti e attivisti. Nella legge non è specificato, ma c’è un preciso obiettivo: mettere a tacere e punire l’autore di un articolo o la testata che lo ha pubblicato.

Al momento ci sono altre diciassette persone nella lista dopo di me. Cambia da una settimana all’altra. I venerdì in Russia sono davvero neri. Le autorità aggiornano di proposito gli elenchi dei nemici nel fine settimana per suscitare meno scalpore.

Ma in pratica, cosa significa essere un agente straniero?

In primo luogo, tutti i nostri articoli, podcast, post sui social e perfino le storie o i commenti su Instagram, devono essere contrassegnati da un umiliante avviso di ventiquattro parole per metter in chiaro che l’autore non è solo un giornalista e un essere umano, ma soprattutto un agente straniero. Chi non lo fa va incontro a multe e ad accuse penali. Ormai io vivo con questa consapevolezza, giorno dopo giorno. Ogni volta che pubblico la foto di un panorama su Instagram so di correre un rischio.

Inoltre si devono inviare cinque resoconti di quaranta pagine all’anno indicanti le fonti del proprio reddito e tutte le spese sostenute. Ogni volta che compro un caffè, penso al fatto che, in teoria, sul sito del ministero della giustizia chiunque può vedere cosa sto facendo. Due errori nel resoconto annuale possono portare a una condanna a due anni di carcere. Ci si sente in pericolo anche a fare la spesa. Come se non bastasse, ci sono un sacco di spese da affrontare per conservare la legalità della propria attività.

Insomma, è una situazione bruttissima. Che razza di agente straniero sono? Mi sembra, nel corso della mia breve vita, di aver appreso sulla Russia e sulla sua gente – grazie agli incarichi, al lavoro e ai continui viaggi per il paese – più di quanto non sappiano i deputati della duma che hanno votato per questa legge.