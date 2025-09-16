Per nessuno degli imputati è stata dimostrata l’appartenenza a organizzazioni criminali. Eppure, sono stati accusati di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare, spesso in maniera arbitraria, solo per aver toccato il timone o per essersi seduti a prua. Sono stati processati in base a leggi contro il traffico di esseri umani che prevedono pene severe, spesso equivalenti a quelle per la criminalità organizzata o il terrorismo.

Ma un esame più attento della documentazione legale e delle pratiche giudiziarie solleva seri dubbi su questa dichiarazione, oltre che sull’uso del termine “trafficante”. Negli ultimi tre anni, il sito d’informazione greco Solomon ha seguito decine di processi per traffico di migranti sulle isole egee di Lesbo, Samo e Chio. Nella stragrande maggioranza dei casi, gli imputati erano richiedenti asilo arrivati in acque greche a bordo di gommoni sovraffollati. Il loro reato? Essersi trovati al timone o lì vicino.

Il 17 aprile 2025, durante una puntata di una trasmissione del mattino sul canale greco Skai tv, il ministro delle migrazioni e dell’asilo Makis Voridis, ha dichiarato che “più di centocinquanta trafficanti” di rifugiati e migranti sono stati arrestati nei primi quattro mesi dell’anno. “Quasi ogni giorno viene arrestato un trafficante”, ha ripetuto su Action24 tv.

In questi casi, il diritto a un processo equo è quasi sempre negato. Lo sforzo di traduzione linguistica è approssimativo o assente del tutto, e l’assistenza legale è minima. Gli avvocati sono spesso nominati il giorno stesso dell’udienza e hanno a disposizione pochi minuti per consultare i fascicoli del caso.

Tra il 2014 e il 2019 sono stati documentati 48 processi di questo tipo, in media con condanne a 48 anni di carcere. I processi hanno avuto una durata media di 38 minuti, e alcuni non hanno superato i 15 minuti.

Nel giugno 2025, per esempio, sedici richiedenti asilo sono stati processati a Samo per traffico di esseri umani. Dieci di loro sono stati assolti grazie al sostegno di organizzazioni locali che offrono supporto legale (come lo Human Right Legal Project a Samo e il Legal Center di Lesbo) o di organizzazioni europee come Borderline Europe. Senza aiuti di questo tipo, si sarebbero probabilmente aggiunti alle centinaia di prigionieri che stanno attualmente scontando pene decennali.

Dal 2010 al 2015 circa, l’anno in cui più di un milione di rifugiati siriani ha raggiunto l’Europa attraverso la “rotta balcanica”, le imbarcazioni che trasportavano i rifugiati attraverso il mar Egeo erano spesso guidate da cittadini turchi. Ma con l’aumento degli arresti, la mafia turca dietro le reti di traffico ha iniziato a cercare delle alternative. Sempre più spesso a guidare le imbarcazioni erano i passeggeri stessi, costretti o scelti in modo casuale.