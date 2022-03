Quando la Russia invase la Crimea, Stati Uniti e Unione europea pubblicarono un comunicato congiunto per promuovere l’importazione in Europa del gas naturale liquefatto (Gnl) prodotto negli Stati Uniti. Era il 2014 e il “gas statunitense” doveva salvare l’Europa dalla dipendenza dal gas russo.

Otto anni dopo, lo scorso 24 febbraio, la Russia ha invaso l’Ucraina, l’Europa importa ancora più del 40 per cento del gas da Mosca e l’industria statunitense dei combustibili fossili continua a chiedere al governo d’introdurre leggi che “garantiscano la leadership e la sicurezza energetica degli Stati Uniti sul lungo periodo”, come si legge in una lettera del 28 febbraio inviata dall’American petroleum institute al dipartimento dell’energia.

“È arrivato il momento di cambiare rotta e restituire agli Stati Uniti un ruolo dominante nel mondo dell’energia”, dice un’altra lettera consegnata al presidente Joe Biden pochi giorni dopo e firmata dagli esponenti repubblicani della commissione del senato per l’energia e le risorse.

Questi sono solo due esempi di una tendenza più ampia: l’industria dei combustibili fossili e i suoi alleati “stanno strumentalizzando la crisi per favorire le loro esportazioni”, spiega Julieta Biegner, responsabile per la comunicazione e le campagne di sensibilizzazione per Global witness.

Un’àncora di salvezza

Svitlana Romanko, attivista e avvocata ucraina esperta di ambiente e clima, definisce questo processo peace washing, cioè l’esibizione di un finto impegno a favore della pace per aumentare i profitti. Oggi molte aziende del settore dei combustibili fossili stanno adottando questi comportamenti. Secondo Romanko, “i profitti che stanno generando sono enormi”.

In Europa le compagnie petrolifere e del gas stanno prosperando grazie all’aumento dei prezzi dell’energia. Negli Stati Uniti gli amministratori delegati hanno guadagnato miliardi di dollari dopo l’insediamento dell’amministrazione Biden. Da quando la guerra “è diventata inevitabile”, i dirigenti hanno venduto azioni per milioni di dollari, come conferma uno studio recente. Ora stanno usando i profitti imprevisti per arricchirsi ulteriormente. Per questo alcuni parlamentari statunitensi hanno proposto una tassa sui guadagni extra delle grandi aziende petrolifere, un’idea sostenuta da una nuova campagna chiamata Stop the oil profiteering (Fermate l’arricchimento attraverso il petrolio). I ricavati sarebbero usati per bilanciare l’aumento dei prezzi del gas.

In realtà, non solo le aziende petrolifere occidentali hanno approfittato della crisi globale (e questa non è una novità), ma hanno anche “ricoperto un ruolo importante nel processo che ha spinto Putin fino a questo punto”, spiega Jamie Henn, direttore di Fossil free media. “È la terribile ironia di questo momento: le compagnie petrolifere e del gas hanno contributo a innescare la crisi”.