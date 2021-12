Il gioco d’azzardo è diventato uno dei piaceri caratteristici del nostro tempo, l’accompagnamento perfetto per un’epoca ad alto rischio, economie truccate e un senso di catastrofe che incombe su di noi. Una volta c’era Las Vegas. Adesso c’è una Las Vegas in ogni telefono.

Oggi si può scommettere su quasi tutto. Elezioni. Premi letterari. Se hai la sensazione che, per esempio, il Lapuan Virkiä batterà il Porin Pesakarhut nel Superpesis femminile, il massimo campionato professionale di pesäpallo (baseball finlandese) in Finlandia, puoi scommetterci. Durante la pandemia, mentre i casinò e gli ippodromi chiudevano, si poteva scommettere sulle previsioni della sera in tempo reale, o sulle prossime nevicate invernali. C’era molto fermento a proposito delle temperature giornaliere più alte delle principali città statunitensi. Poi ci sono le pubblicità. Se guardate lo sport regolarmente vi sembrerà ormai, come sembra a me, che le partite siano diventate delle interruzioni in una raffica più o meno costante di promozione delle scommesse. Il gioco d’azzardo sta inghiottendo lo sport.

La ragione più diretta dell’impennata del gioco d’azzardo è un cambiamento della legge: nel 2018, la corte suprema degli Stati Uniti ha abolito il Professional and amateur sports protection act (legge sulla protezione dello sport professionistico e amatoriale), aprendo la porta alle scommesse sportive online in 21 stati. La conseguenza diretta è stata che le entrate delle scommesse sportive sono cresciute del 69 per cento tra il 2019 e il 2020, e di un ulteriore 270 per cento durante il primo trimestre del 2021. Le entrate totali del gioco d’azzardo negli Stati Uniti sono destinate a superare i 44 miliardi di dollari quest’anno, avvicinandosi, per dimensioni, al mercato di film, libri e musica messi insieme.

Per un certo tipo di scommettitore statunitense, l’ultima festa del ringraziamento ha significato tanto scommettere sulla squadra favorita quanto mangiare tacchino o addormentarsi mentre guardavano la partita (nella National football league – il campionato nazionale di football americano – peraltro, scommettere sulle squadre favorite è solitamente un’azione poco redditizia, perché queste tendono a essere sopravvalutate, ma nel giorno del ringraziamento è vero il contrario: dal 2003, scommettere per le squadre favorite ha pagato addirittura il 73,2 per cento delle volte, senza contare le partite di quest’anno. Vi prego di non considerarlo un consiglio per le scommesse. Come dice l’adagio: ho sempre avuto fortuna con le scommesse, non ho mai vinto).

Il compromesso statunitense

Per la società nel suo insieme – ammesso che esista ancora qualcosa del genere – il gioco legale presenta benefici e costi. Il beneficio principale è che ci sono un sacco di soldi da fare, sia per i governi sia per le imprese. Il costo principale è che molte persone sfortunate e vulnerabili finiscono annichilite. La società statunitense ha accettato questo compromesso: molti soldi subito in cambio di una crisi sociale più tardi. E su molti fronti: nel settore bancario, nel mercato immobiliare, nella sanità. La diffusione del gioco d’azzardo è semplicemente uno dei tanti esempi del nostro sconfinato desiderio di rischio.

C’era una volta il concetto di “morale pubblica”. A New York – proprio lì, ironia della sorte – esistevano squadre che facevano rispettare i divieti imposti su pornografia, lavoro sessuale, alcool, droghe e gioco d’azzardo. Le forze dell’ordine avevano il compito esplicito d’imporre standard di comportamento collettivi. Si trattava, consapevolmente, di un meccanismo repressivo con radici religiose. Poi, lentamente, tutto questo è scomparso. I meccanismi repressivi si sono arrugginiti e sgretolati. E oggi stanno crollando.

La fine del proibizionismo negli anni trenta e la liberazione degli anni sessanta e nei decenni successivi hanno portato all’abbandono di queste forme di repressione. Oggi siamo ancora nel pieno di questa tendenza. Il permesso di giocare d’azzardo è stato più un processo articolato che un singolo evento, e va avanti dal 1961 – quando furono legalizzate le scommesse sulle corse dei cavalli – a oggi. I divieti riguardanti alcool, pornografia e marijuana sono caduti. La legalizzazione del lavoro sessuale e la decriminalizzazione delle droghe pesanti devono ancora arrivare. La liberalizzazione è stata lenta ma costante, perché entrambe le parti dello spettro politico, anche in questo momento di estrema e violenta polarizzazione partitica, sono d’accordo sul principio di base: meno stato nelle nostre vite. La sinistra vuole lo stato fuori della vita privata delle persone. La destra vuole lo stato fuori delle loro vite finanziarie. Si è vista, per un certo periodo, una sorta di equilibrio, nel quale il bene pubblico e i desideri del mercato si controbilanciavano. Poi il mercato ha vinto. Per un motivo semplice: i tentativi di repressione, come la guerra all’alcol o alle droghe, hanno spesso fatto più male che bene, e la creazione di mercati regolamentati ha permesso di controllare quelle sostanze in modo molto più sensato che attraverso le forze dell’ordine. E d’altronde l’avidità tende a prevalere su ogni altra considerazione. Il risultato finale è lo stesso: fai quel che ti senti di fare. Se ti uccide, è colpa tua.