I bagagli degli altri

Questo articolo è stato pubblicato il 3 agosto 2018 sul numero 1267 di Internazionale. Era stato pubblicato sulla rivista Guernica con il titolo Where lost luggage goes to be found .

Mi fermo nel parcheggio dell’Unclaimed baggage center, il centro per i bagagli non reclamati, in un pomeriggio grigio che fa da cornice perfetta a questo tempio delle cose perse. Le cose perse arrivano a Scottsboro, in Alabama. Be’, non proprio tutte le cose perse: solo gli oggetti smarriti nei bagagli smarriti.

Ma io non mi sono persa. Ho guidato attraversando le montagne, passando davanti a giganteschi rivenditori di fuochi d’artificio (ognuno diceva di essere “il migliore” e “il più grande”) e a cani morti che marcivano sul bordo della strada, fino ad arrivare a Scottsboro per vedere una delle principali attrazioni turistiche dell’Alabama. Se non fosse per l’insegna blu e arancione a forma di valigia, l’Unclaimed baggage center sembrerebbe un normale ufficio. Le pareti esterne sono circondate da siepi ben curate. Le due bandiere degli Stati Uniti che incorniciano l’entrata e le sedie a dondolo, insieme alle piante pensili, fanno pensare al portico di una casa più che a un’attività commerciale.

Quando sono andata a Montréal diversi anni fa, la mia valigia non è arrivata. È strano uscire da un aeroporto senza valigia. Senza i nostri bagagli, veniamo gettati nel mondo impreparati. Nel passare sotto le indicazioni in francese, mi sono sentita più che a mani vuote: mi sono sentita pericolosamente leggera, come se non avessi niente a che fare con il posto in cui mi trovavo. Il giorno dopo sono uscita per comprare dei vestiti e ho preso un maglione nero e dei pantaloni neri: forse mi sentivo in lutto per la mia valigia, che mi è stata consegnata in albergo il giorno dopo.

Diamo per scontato di poter tenere con noi il bagaglio quando viaggiamo. Può esserci tolto per degli intervalli di tempo, ma di regola non viaggia su un altro mezzo come succedeva in passato. Il trasporto dei bagagli funzionava più come la spedizione dei pacchi: valigie e bauli venivano sbattuti di qua e di là e per questo, a volte, il loro contenuto veniva danneggiato.

Nel baule di una scrittrice

“Non ci potete credere, il mio baule è già arrivato; e, cosa che completa la meravigliosa felicità, non si è danneggiato niente”, scriveva Jane Austen in una lettera del 1808. La spiritosa iperbole “meravigliosa felicità” è tipica di Austen, ma è anche un’allusione a un’ansia molto reale. Era meraviglioso che i suoi averi non fossero stati danneggiati, e lei ne era sollevata. Nel 1814 le andò peggio: “Il mio baule non è arrivato ieri sera, penso che arriverà stamattina: se no devo prendere in prestito delle calze e comprare scarpe e guanti per il mio viaggio. Sono stata sciocca a non prepararmi meglio a questa possibilità. Ma spero molto che scriverne in questo modo farà arrivare il baule a breve”. Austen scherza immaginando di poter usare la scrittura come un incantesimo per materializzare il suo bagaglio, rimediando così al problema della sua autoproclamata stupidità.

Austen ritrovò il suo bagaglio. Ma quando un bagaglio non viene ritirato il suo contenuto finisce all’Unclaimed baggage center e nelle mani dei tanti clienti che si riversano qui. Il centro, che ha un’estensione di quasi quattromila metri quadrati, ha aperto nel 1970 e ogni anno richiama più di 800mila visitatori da oltre quaranta paesi. Il suo status di attrazione è sottolineato dalla presenza, all’entrata, di brochure turistiche che promuovono cantine locali, zoo, centri di paracadutismo, campi da golf, grotte, skate park e le chiese più antiche ed emblematiche dell’Alabama del nord. Si possono comprare magliette ricordo. I reparti del negozio principale comprendono gioielleria, articoli sportivi, abiti eleganti, libri, elettronica (con un limite massimo di acquisto di tre computer al giorno per persona), abbigliamento maschile e femminile. E, ovviamente, valigie. C’è anche uno Starbucks. Un edificio a parte ospita il negozio Etc, con articoli per bambini e per la casa.