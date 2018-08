Un ricordo di Pierre Cherruau, giornalista e uomo libero

Discreto, un po’ timido, lo sguardo sempre malizioso, distaccato e con un eterno mezzo sorriso sulle labbra. Era questo Pierre Cherruau, morto domenica 19 agosto, vicino a Bordeaux, alla vigilia del suo quarantanovesimo compleanno, mentre stava soccorrendo il figlio che rischiava di annegare.

Pierre era un mio ex collega del Centro di formazione giornalisti (Cfj) di rue du Louvre, a Parigi, dove ci siamo incontrati all’inizio degli anni novanta. Aveva appena terminato i suoi studi a Sciences-po Bordeaux, una città che portava nel cuore e che finiva inevitabilmente per emergere nei suoi discorsi, una città legata storicamente all’Africa e al mare aperto.

Proprio come lui, che in Africa ha costruito la sua famiglia e dalla quale ha tratto ispirazione per i suoi libri principali. Pierre aveva deciso di ripercorrere con decisione le orme di suo padre, giornalista a Sud-Ouest e corrispondente di Le Monde nel nord del paese (è morto a metà degli anni duemila), con il quale condivideva lo stesso nome di battesimo e la stessa curiosità per il mondo e per gli altri.

Fuori dai sentieri battuti

Dopo il Cfj, Pierre ha vissuto un’esperienza formativa fondamentale in Africa, più precisamente in Nigeria, dove ha lavorato come cooperante, con un incarico nell’est di questo paese enorme, poco conosciuto in Francia. L’esperienza, appassionante ma anche sfiancante, lo aveva vaccinato contro qualsiasi visione esotica del continente. Il suo sguardo lucido, privo d’ingenuità, traspariva chiaramente nelle sue opere, in particolare in un romanzo giallo appassionante e misterioso, Nok en stock (L’Ecailler du Sud, 2004). Il giornalismo era il suo mestiere, ma la scrittura, in tutte le sue forme, era la sua passione. Pierre ha pubblicato una decina di libri e fumetti. Amava citare una frase dello scrittore svedese Henning Mankell: “I mass media ci dicono come muoiono gli africani, ma non come vivono”.

Approfondiva le cose a modo suo, fuori dai sentieri battuti. Si recava in luoghi poco frequentati dai suoi colleghi, come in Guinea- Bissau, una zona grigia dell’Africa occidentale in mano a una giunta militare affarista, dove ha indagato sulle nuove strade della droga tra America Latina ed Europa. Un reportage rischioso, in tutti i sensi: la sua barca era stata sabotata ed era andata alla deriva, costringendolo a sforzi terribili per riprendere la rotta. Ma quella volta c’era riuscito.