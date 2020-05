Uno degli artisti più famosi, il britannico David Hockney, di 82 anni, ha pubblicato una serie di dipinti realizzati su iPad nella sua casa in Francia, tra cui una foto di lucenti narcisi in fiore intitolata “Ricorda, non possono cancellare la primavera” . “Il mio suggerimento alle persone in questo periodo è di disegnare”, ha detto dalla sua casa in Normandia, incoraggiando la gente a prendere in mano una matita, non una fotocamera.

Queste parole potrebbero essere di qualche conforto agli artisti durante il lockdown causato dal coronavirus. Alcuni di loro lavorano da casa, altri nel proprio studio, mentre il mercato dell’arte attraversa la stessa contrazione economica di qualsiasi altro settore. Le piccole gallerie d’arte potrebbero essere in una posizione migliore per mettere in pratica le regole del distanziamento sociale, ma di solito le vendite nel campo dell’arte seguono il declino generale dell’economia.

“Senza una grande solitudine nessun lavoro serio è possibile”. La frase, attribuita a Picasso da uno scrittore spagnolo, è apparsa questo mese sul sito di una galleria d’arte di Istanbul, tra le tante che nelle ultime settimane sono state costrette a chiudere in tutto il mondo, in seguito alle misure adottate dai governi per contenere la pandemia di covid-19 .

Il cinese Ai Weiwei (che in passato ha suscitato scalpore con delle fotografie di se stesso nella medesima posizione di un bambino siriano tragicamente naufragato e trascinato a riva) ha reagito al covid-19 pubblicando su Instagram le foto delle sue conversazioni su Facetime con la madre.

Maysaloun Faraj, artista di origini irachene che vive a Londra, ha optato per qualcosa di più tradizionale. Ha avviato un gruppo Facebook che ha chiamato Stayhome: Drawhome! (Resta a casa. Disegna casa!), che ha superato i trecento partecipanti. Gli artisti, dilettanti e professionisti, sono invitati a mandare nuovi lavori in cui sono rappresentate le proprie case “viste da dentro”.

Faraj ha lasciato l’Iraq per la prima volta nel 1982, e ci è tornata poco prima dell’operazione Desert Storm nel 1991. Anche se l’attuale crisi impallidisce in confronto alle esperienze del suo paese di origine, le circostanze di oggi e la solitudine forzata le hanno rievocato alcuni ricordi di quando studiava architettura all’università di Baghdad negli anni settanta. All’epoca si esercitava realizzando schizzi delle case tradizionali di Baghdad sulle rive del Tigri.

Pittrice, scultrice e ceramista i cui lavori figurano nelle grandi collezioni europee e mediorientali, Faraj si è impegnata a promuovere l’arte irachena sulla scena internazionale. Tipicamente le sue opere consistono in grandi astrazioni geometriche. Oggi trova “enorme piacere, pace e conforto” nel disegnare ogni centimetro della sua casa da tutti i punti di vista possibili. E i risultati sono incantevoli.

“Nonostante l’incertezza e il caos di questo tempo, c’è stata un’abbondanza di solidarietà, umanità, gioia e bellezza nel mondo, e la ‘terra’ per la prima volta è in pace”, ha detto a Middle East Eye. “Mi sento più connessa, non solo al presente e alle cose più importanti, ma anche al passato. Rivivo preziose memorie di quella che era una volta la mia casa in quella città d’oro nel cuore della culla della civiltà”.

Tra le artiste presenti nel gruppo di Faraj c’è Oroubah Dieb, anche lei autrice di opere meravigliose tra le mura di casa. Dieb è un’ex insegnante di arte di Damasco e oggi vive a Parigi con il marito Hammoud Chantout, anche lui artista, e la loro figlia.

Le leggi francesi sul confinamento le impediscono di allontanarsi da casa per più di un chilometro. Dieb e suo marito, che hanno lasciato la Siria otto anni fa per stabilirsi in un primo momento a Beirut, hanno studiato arte all’università di Damasco e prima della guerra gestivano una scuola d’arte privata nella capitale siriana. Oggi non insegnano più, vivono dei propri risparmi e di qualche mostra allestita in zona. “Stare in casa è un’opportunità per meditare e riposarsi un po’ dal tumulto della vita di qui. Ma in Siria soffriamo tanto da nove anni. Purtroppo, le notizie di morte non hanno nulla di nuovo per noi”, ha detto a Middle East Eye.

Le reazioni alla crisi

All’inizio la guerra in Siria ha spinto alcuni artisti a creare opere digitali, come fotografie e video, più facili e più sicure rispetto a dipingere in uno studio, anche considerando che utensili e materiali artistici non sono esattamente una priorità in tempi di guerra. Il British Museum ha raccolto le opere rappresentate sui manifesti di protesta sin dai primi giorni della guerra in Siria, e oggi i curatori guardano con interesse allo Yemen e al Libano in cerca di forme d’arte simili.

Una mostra di opere mediorientali moderne su carta, acquistata per il British Museum da un comitato di mecenati della regione sotto l’occhio vigile di Venetia Porter, curatrice della sezione di arte islamica e contemporanea del Medio Oriente, che era prevista entro la fine dell’anno, contiene anche delle mappe dell’artista Nazgul Ansarina, in risposta alle sanzioni contro l’Iran. Tra le altre opere ci sono le rose fabbricate con le pagine dei quotidiani che riportano discorsi politici, dell’artista tunisina Héla Ammar, e Street, realizzata nel 1993 dall’irachena Hannaa Mallalah con la sua “tecnica delle rovine”, usando tessuti recuperati e danneggiati per raffigurare la distruzione della guerra.