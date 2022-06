Quattro donne e le loro storie dolorose e violente, segnate però anche da coraggio e speranza. Da Dar es Salaam, la capitale economica della Tanzania in riva all’oceano Indiano, parlano al mondo grazie a un film, Binti, che in lingua swahili vuol dire “ragazza”. E ragazze sono la sceneggiatrice, la regista e le produttrici. Applaudite a Los Angeles negli Stati Uniti, a Lagos in Nigeria o a Johannesburg in Sudafrica; premiate allo Zanzibar International Film Festival e capaci di prendersi il loro spazio nel catalogo della piattaforma internazionale di streaming Netflix: una prima assoluta per un’opera realizzata in Tanzania.

“Le quattro protagoniste si chiamano Tumaini, Angel, Stella e Rose e potrebbero vivere in qualunque posto del mondo, in Kenya, in Europa o a Hong Kong”, ci dice Alex Temu, l’attore che interpreta forse l’unico personaggio maschile che cerchi di capire la sua compagna. “Il problema che emerge in tutte le storie, che riguarda le donne e che svela anche gli uomini, è proprio la mancanza di comunicazione”. Incontriamo Temu in una panetteria biologica con teche di vetro tra alberi di jacaranda non lontano dalla Penisola, il quartiere alla moda di Dar es Salaam. Seduta accanto a lui c’è Angela Ruhinda, 33 anni, che insieme con la sorella Alinda è la fondatrice della casa di produzione di Binti. “Tutta al femminile”, precisa. “Si chiama Black Unicorn Studios perché vuole essere fantastica come l’unicorno nero”.

Le storie del film, invece, sono vita vera. Abbandonata dal padre e taglieggiata dal racket, Tumaini ce la mette tutta per non dover chiudere il suo negozio. È vittima di abusi e violenza anche Angel, che finalmente capisce che con il fidanzato non potrà mai funzionare. Stella è una benestante e ha un compagno che prova a volerle bene ma che non riesce a soddisfare il suo desiderio di un figlio. Rose invece un figlio lo ha: è affetto da disabilità cognitiva e il padre continua a ignorarlo, perché non vuole assumersi alcuna responsabilità.