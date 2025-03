Due degli ultimi tubetti di bruno di mummia rimasti alla Roberson & Co. sono esposti oggi in una vetrina al quarto piano di un museo nel campus universitario di Harvard, a Boston, negli Stati Uniti. I pezzi d’esposizione Straus 17 e Straus 17a, ovvero il bruno di mummia, molto simile al color castagno, sono collocati tra lo Straus 1.341, cioè la terra d’ombra, un pigmento nero-bruno ricavato dalla polvere di limonite, e lo Straus 3.545, una radice di robbia macinata: una tonalità di bruno molto vicina al rosso mattone, usata dai romani per colorare la lana tinta d’azzurro e ottenere così un viola.

All’inizio del novecento, quando il Daily Mail pubblicò l’annuncio sulla mummia, i rifornimenti ormai scarseggiavano. Nel 1964 il colorista londinese Roberson & Co., commerciante con un lunga tradizione alle spalle, annunciò che era stata usata l’ultima mummia: “Da qualche parte si possono trovare ancora un paio di gambe, ma non sono sufficienti a produrre colori”.

I pittori le apprezzavano perché la polvere di mummia era perfetta per le ombreggiature e secondo i medici era un rimedio miracoloso: il filosofo e medico britannico Francis Bacon giurava che riuscisse a bloccare le emorragie. Il re Francesco I di Francia portava sempre con sé una scatolina di polvere di mummia, mescolata al rabarbaro, per curare le ferite. Nel cinquecento la domanda di mummie trafugate ed essiccate al sole era così alta che circolavano dei falsi realizzati con schiavi o criminali imbalsamati. Gli artisti discutevano su quali parti della mummia producessero il bruno più saturo: alcuni suggerivano i muscoli tendinosi, altri le ossa e i bendaggi.

Il 30 luglio 1904 il quotidiano britannico Daily Mail pubblicò un annuncio insolito. Si cercava una mummia egiziana “a un prezzo ragionevole”: serviva “per produrre un colore” che presto avrebbe arricchito un affresco del palazzo di Westminster, a Londra, o di qualche altro edificio importante. Si trattava di un marrone chiamato bruno di mummia. Fa pensare a un trucco scadente per Halloween, ma in effetti le spoglie dei ricchi egiziani sono state per secoli una merce ambita.

Lungo venti metri di scaffali, ben visibili dall’atrio in vetro progettato dall’architetto Renzo Piano, sono esposti i pigmenti più rari e preziosi della storia dell’arte. L’intera gamma di colori dell’arcobaleno, distribuita in più di 2.500 recipienti di vetro, barattolini e tubetti: tonalità di giallo ricavate dall’estratto di bacche persiane, violetti accesi che vanno dalla malva alla porpora e addirittura venti tonalità diverse di bianco.

“Tenga presente anche il collante”, spiega Narayan Khandekar, un signore distinto sulla cinquantina con i capelli ben pettinati e gli occhiali dalla montatura sottile. Khandekar apre lo sportello in vetro dell’ultima fila di scaffali e accarezza recipienti con resine, oli e proteine. “Lo so, alla gente in genere interessano più i pigmenti che i collanti. Ma per me è un dovere spiegarvi la loro importanza”, dice. Khandekar è direttore dello Straus center for conservation and technical studies, l’istituto di ricerca degli Harvard art museums responsabile della conservazione e degli studi sul colore. È uno dei più grandi al mondo nel suo genere. Khandekar è il custode dei colori. Si è imposto il compito di studiare la vita dei pigmenti: come ha pensato l’essere umano di usare le cocciniglie per ottenere un rosso acceso? Come sono arrivati i pittori del rinascimento alla loro palette di colori? Cosa c’entrano le miniere siberiane con il pittore Vincent van Gogh?

È uno dei capitoli più curiosi delle arti figurative: la storia dei colori è anche la storia di come gli esseri umani hanno cercato e cercano di appropriarsi della bellezza naturale. “Le persone sono affamate di colori, essenziali per la nostra percezione del mondo”, dice Khandekar. L’occhio umano riesce a riconoscere all’interno dello spettro di luce 2,4 milioni di sfumature. Nell’età della pietra l’Homo sapiens ricavava dalla terra tonalità di giallo e di rosso per le pitture rupestri, ottenendo invece il nero dal carbone. “I pigmenti hanno sempre avuto un valore culturale, avevano la stessa importanza delle spezie. Già trentamila anni fa gli esseri umani affrontavano viaggi di centinaia di chilometri per commerciare in colori”, spiega Khandekar.

Per produrre i colori serviva molta inventiva: diversi secoli prima di Cristo, in Perù gli inca scoprirono che da più di 50mila cocciniglie di forma ovoidale si poteva spremere mezzo chilo di acido carminico color rosso acceso. Il pigmento rosso ricavato da questi insetti è considerato uno dei colori più intensi del mondo: nel cinquecento, dopo la scoperta dell’America, diventò il bottino più prezioso dei colonizzatori spagnoli, insieme all’oro e all’argento. Nel 1587 gli spagnoli trasportarono con le loro navi 72 tonnellate di rosso carminio – cioè più di sette miliardi di cocciniglie – da Lima, in Perù, fino alla Spagna. Da Siviglia e Cadice il pigmento raggiungeva le colorerie olandesi, il Vaticano, dove i cardinali indossavano talari color carminio, e perfino la Cina. Americani e francesi erano così infuriati per il monopolio spagnolo di questi insetti che più di una volta cercarono di saccheggiare le navi cariche di rosso carminio

Ancora oggi le cocciniglie sono usate come coloranti alimentari nei wurstel e nei confetti di cioccolato M&M’s. Nel 2012, a causa delle proteste degli animalisti, la catena di caffetterie Starbucks ha rinunciato a usare il rosso ricavato dalle cocciniglie per il frappuccino alla fragola.