Le difficoltà di carattere tecnico e organizzativo, l’incompatibilità della didattica a distanza (dad) con la loro condizione fisica o cognitiva e la carenza di adeguati supporti individualizzati hanno reso veramente complessa la loro partecipazione alle lezioni. Per evitare il ripetersi di questa situazione, il ministero dell’istruzione, durante l’estate e nei mesi successivi, aveva varato diversi provvedimenti affinché gli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali (bes) potessero – a partire dal nuovo anno scolastico – frequentare sempre le lezioni in aula in “condizione di inclusione”, cioè con piccoli gruppi di compagni e in collegamento a distanza con il resto della classe.

Secondo un’ indagine dell’Istat , tra l’aprile e il giugno 2020 circa settantamila ragazze e ragazzi disabili (più del 23 per cento degli studenti con disabilità) non hanno potuto frequentare le lezioni, contro l’8 per cento degli altri.

Irene, una studente con disabilità motoria che frequenta il liceo artistico Modigliani a Padova, lo scorso anno scolastico, durante i mesi di lockdown, aveva dovuto interrompere la frequenza delle lezioni a distanza a causa di una crisi epilettica dovuta alla sovraesposizione allo schermo del pc. Da settembre, invece, è potuta rientrare in aula. “Ora, anche quando la mia classe è in dad, io vado a scuola con tre compagni. Lavoro meglio e vedo anche altre persone e questo è positivo”, spiega.

Dal settembre 2020 tutte le scuole avrebbero dovuto seguire queste disposizioni. Invece diversi istituti non sono riusciti a conciliare il rispetto delle norme sul distanziamento sociale con il diritto all’inclusione, consentendo la frequenza in aula ai soli studenti con disabilità oppure rifiutandosi di accoglierli se non vaccinati.

Criticità strutturali

Nel caso delle scuole secondarie di secondo grado, i decreti e le note ministeriali in questi mesi hanno dato disposizioni molto larghe sulle percentuali di accesso di studenti per istituto (dal 50 per cento al 75 per cento), demandando interamente ai singoli dirigenti la scelta delle modalità di ingresso. Per esempio, c’è stato chi ha scelto di far entrare tutte le classi con il 50 per cento di studenti, mentre in altre scuole è entrato il 50 per cento delle classi. È stata autonoma anche la scelta sulla periodicità dell’ingresso dei diversi gruppi, qualcuno ha scelto una turnazione giornaliera, altri una settimanale.

Come denuncia l’osservatorio dell’Associazione italiana persone down sull’inclusione scolastica, questo finora ha comportato che i dirigenti delle superiori – che maggiormente hanno fatto ricorso alla dad da settembre a oggi – abbiano interpretato in modo disomogeneo e non sempre favorevole agli studenti disabili le indicazioni ministeriali rispetto alle percentuali di presenze a scuola. Inoltre, poiché ogni decreto ha avuto vita breve, gli istituti hanno dovuto riorganizzarsi di continuo, e a farne le maggiori spese sono stati i soggetti meno tutelati.

La situazione va contestualizzata all’interno di un quadro più vasto. La scuola italiana, per trent’anni modello di inclusione, da tempo convive con criticità ormai divenute strutturali, tra cui un numero insufficiente di insegnanti di sostegno specializzati, pochi assistenti all’autonomia e alla comunicazione, soprattutto nel Mezzogiorno, strumenti didattici e tecnologici inadeguati o insufficienti e scarsa formazione dei docenti nelle metodologie e tecnologie didattiche inclusive.

“Servono nuove prospettive per la scuola nel suo insieme, un cambiamento che sta cominciando a prendere piede con un nuovo patto di corresponsabilità educativa tra tutti i soggetti coinvolti”, spiega la pedagogista Francesca Palmas, della consulta dell’Osservatorio ministeriale per l’inclusione scolastica. “Senza una presa in carico globale degli alunni da parte di tutti i docenti si lasceranno indietro tutti coloro che non saranno messi nelle condizioni di poter fare, ciascuno in funzione delle proprie caratteristiche e stile di apprendimento”.

Soprattutto perché i ragazzi, con disabilità e non, stanno lanciando segnali di una sofferenza che non si può più ignorare.