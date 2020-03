Ariel de Cuba è un cantante cubano che vive ad Azuqueca de Henares, una cittadina nella provincia di Guadalajara, in Spagna. E ha appena fatto una canzone che invita tutti a rispettare la quarantena con un po’ di buonumore: “Mi è venuta in mente alle due del pomeriggio e alle otto di sera era scritta, cantata, registrata, missata e finita, compreso il video. È stata registrata da mia figlia con la collaborazione di mio figlio e prodotta da me. Lo dico perché ci tengo che si sappia che abbiamo fatto tutto senza uscire di casa”. È la #canzonedelgiorno.