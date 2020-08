Stamattina presto la radio mi ha ha catapultato al liceo con tre pezzi. Il primo era dei Matt Bianco, il terzo di Sade e il secondo era la #canzonedelgiorno, che da un’oretta non mi va più via. È di Sergio Caputo, il cui lp di debutto nel 1983, Un sabato italiano, cominciava così. Aveva un sound che più primi anni ottanta non si può. Mi sono accordo solo oggi che in copertina lui aveva una T-shirt dei Frankie Goes to Hollywood. Sempre viva la mia radio.