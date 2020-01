L’Emilia-Romagna dice no a Salvini ma obbliga il Pd a cambiare davvero 

Presentatosi con un nuovo capo politico dopo le dimissioni di Luigi Di Maio a pochi giorni dal voto, il movimento esce dalle urne decisamente ridimensionato, di fatto in caduta libera lì dove si è votato. Di prove per misurare la capacità di tenuta del governo e lo stato dei rapporti tra Partito democratico e M5s – e soprattutto il nuovo equilibrio nella maggioranza dettato dal voto – ce ne saranno molte. Si parte subito, già nelle prossime ore, con giustizia e prescrizione.

Quanto alla Calabria, sembra quasi che non si sia andati a votare. L’attenzione è rimasta concentrata sull’Emilia-Romagna proprio a causa della trasformazione di quel voto in questione nazionale, tanto che Salvini, come ha scritto Ida Dominijanni, “ha riservato alla Calabria giusto il tempo di un paio di blitz, trovando ad accoglierlo piazze tutt’altro che oceaniche e contestazioni ovunque”.

In una situazione ancora molto fluida, e tenendo ben presente che l’Emilia-Romagna e la Calabria non sono l’Italia e che dunque quel voto, per avendo assunto una valenza nazionale, resta però un voto locale, pare comunque essersi rafforzata politicamente la posizione del Pd. Tuttavia, se Salvini ha perso, forse il centrosinistra non ha vinto. O almeno non del tutto.

E infatti, non appena il risultato elettorale si è andato consolidando, il leader della Lega ha affermato, con ostentato orgoglio, che in Emilia-Romagna “per la prima volta c’è stata partita”. Certo, in quella affermazione c’era molta propaganda e la necessità di limitare i danni, ma sarebbe un errore ignorare questa osservazione. Infatti, se è vero che il Pd può ambire a occupare il centro della scacchiera, è anche vero che il partito è lì, fermo, privo di agenda e identità politica come oramai da troppi anni.

Non a caso, alla viglia del voto Emanuele Macaluso aveva detto: “Comunque vada, purtroppo è come se la sinistra avesse già perso”. E aveva spiegato che, pur avendo Bonaccini ben amministrato in Emilia-Romagna, “è mancata completamente la battaglia ideale e culturale: ed è mancata in Emilia perché è mancata a Roma”. È come dire che la chiamata alla resistenza contro Salvini è stata – e rischia di essere ancora a lungo – anche un alibi utile per nascondere le ragioni profonde di ogni difficoltà. Negli ultimi 25 anni è accaduto lo stesso con Silvio Berlusconi.

Un’avanzata che viene da lontano

Insomma, il fatto che la Lega abbia anche solo potuto immaginare di tenere testa al centrosinistra in una regione come l’Emilia-Romagna non è un incidente di percorso né è il prodotto del caso. È invece l’esito prevedibile di un processo che si rinnova da molto tempo nel paese, e che in Emilia-Romagna è evidente da molti anni, da quando la Lega di Bossi cullava il sogno di prendersi la regione per farne il confine meridionale di una macroregione del nord a guida leghista.

Oggi, quel sogno ha assunto il significato che gli ha attribuito Salvini in chiave nazionalista. Tuttavia, in questi anni l’avanzata della Lega è proseguita ugualmente e per molte ragioni. Tra tutte, una l’ha ricordata l’ex sindaco di Ferrara Tiziano Tagliani: “Abbiamo pensato che governare bene la città, tenere i conti a posto e rilanciare il patrimonio artistico bastasse a rassicurare i cittadini, abbiamo sottovalutato le loro preoccupazioni, mentre invece cresceva lo scontento soprattutto in alcune zone periferiche”. Non è cosa da poco. È proprio su questo terreno che la Lega ha trovato spazio libero da conquistare nella propria discesa sotto il Po.

Così, mentre già una decina di anni fa e forse di più, in molti cominciavano a sentirsi – a torto o a ragione – sempre più insicuri e le vecchie strutture politiche cominciavano a sfaldarsi, la Lega ha preso a radicarsi. Lo ha fatto presentandosi come elemento di cambiamento rispetto ai partiti che in Emilia-Romagna avevano sempre governato, ma anche come garante della conservazione per il genere di interessi che intendeva rappresentare. Soprattutto all’inizio, lo ha fatto senza rinnegare la storia di questa terra ma provando a innestare su di essa una nuova cultura politica.