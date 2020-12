Con un tweet di qualche giorno fa Tom Kington, corrispondente in Italia del quotidiano britannico The Times, ha fatto notare come la stampa italiana riportasse ogni giorno fughe di notizie sulle restrizioni legate al covid-19 presentandole come fatti, sebbene il governo non avesse ancora preso decisioni definitive. “It’s driving me mad” (”Mi fa diventare matto”), è stata l’eloquente constatazione finale. Quel tweet ha riscosso un certo successo. Non è stato l’unico.

“Come farà la gente a capire se e quando le regole cambieranno davvero se noi annunciamo rivoluzioni ogni giorno?”, si è chiesto anche Stefano Feltri, direttore del quotidiano Domani. E Charlie, la newsletter del Post dedicata all’informazione, ha scritto: “Il nuovo formato giornalistico di maggior successo quest’anno nell’informazione italiana è stata la bozza: intesa nel senso di anticipazione o ipotesi sulle decisioni delle istituzioni nei confronti del coronavirus, anticipazione o ipotesi in quotidiano aggiornamento e correzione fino a raggiungere un picco di concitazione all’immediata vigilia della pubblicazione delle decisioni ufficiali, e ricominciare il ciclo pochi giorni dopo”.

È difficile dar loro torto. Purtroppo, il problema non è soltanto nel rischio di confondere le idee agli italiani su cosa potranno fare a Natale. Il rimbalzo quotidiano delle anticipazioni sul lockdown di fine anno, infatti, è stato così ossessivo da diventare alla fine esso stesso una notizia, attirando l’attenzione di chi si occupa di comunicazione politica e informazione.

Il culmine di un processo lungo

“In Italia”, dice Tom Kington, “la stampa ha un modo di affrontare il racconto della politica che si basa molto sul retroscena e sulle previsioni”. Questo, secondo il giornalista britannico, dipende anche dall’esistenza di un mondo politico piuttosto articolato e che difficilmente rinuncia a fornire una propria opinione off the records, dietro le quinte. “È giusto che un giornalista pubblichi ciò di cui ha notizia in anticipo. E spesso le previsioni dei giornali si rivelano corrette”. Tuttavia, fa notare Kington, con l’irruzione del covid-19 “in gioco non ci sono più fughe di notizie che hanno a che fare con guerre di palazzo, ma informazioni di servizio che incidono sulla vita quotidiana di tutti i cittadini”. “Se sui giornali leggo una bozza”, dice, “vorrei che mi fosse detto con chiarezza che si tratta di una bozza e non di una decisione finale”. Trattare una bozza come si racconterebbe una voce di corridoio finisce invece per creare confusione.

Ciò non esclude, ovviamente, che l’anticipazione di un provvedimento così importante come quello sul lockdown natalizio possa di per sé costituire una notizia. Il problema è appunto nei modi con i quali quelle anticipazioni vengono offerte ai lettori. E questo anche perché, aggiunge Kington, “si è avuta la sensazione, anche se non ne abbiamo la prova, che a volte i giornali siano stati utilizzati dai governanti per testare le reazioni nel paese”. I problemi di questi ultimi mesi, insomma, riguardano sia il lato della comunicazione politica sia quello dell’informazione. Detto altrimenti, il problema sembrerebbe essere, come spesso accade, nel rapporto tra informazione e potere, e nelle forme della loro interlocuzione.

In prima battuta, ciò può anche dipendere dalla struttura stessa del potere che ha materialmente gestito l’emergenza. E, anzi, si dovrebbe forse parlare di un certo caos nella gerarchia delle fonti del potere, quello centrale e quello regionale, in modo particolare nel settore della sanità che non a caso proprio in tempo di pandemia ha finito per mostrare la propria inadeguatezza sotto molti aspetti. Al netto della linea politica seguita dai singoli quotidiani e dei molti eccessi che su questo fronte si sono consumati, l’informazione ha fornito ai lettori un resoconto contraddittorio e confuso dell’agire del potere perché contraddittorio e confuso è stato l’agire del potere.