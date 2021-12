Per il numero di gennaio del 2022, a un anno dall’assalto al congresso lanciato dai sostenitori di Donald Trump, il mensile The Atlantic ha pubblicato un articolo, firmato da Barton Gellman, intitolato così: “Il prossimo colpo di stato di Trump è già cominciato”. Il giornalista sostiene che l’assalto del 6 gennaio 2021 sia servito come una sorta di allenamento, e che negli ultimi mesi l’ex presidente e i suoi alleati abbiano creato le condizioni per sovvertire l’esito delle prossime elezioni.

“Per più di un anno, con il sostegno tacito ed esplicito dei leader nazionali del partito, i politici repubblicani di molti stati hanno costruito un apparato per falsare il voto. Funzionari eletti in Arizona, Texas, Georgia, Pennsylvania, Wisconsin, Michigan e altri stati hanno studiato i tentativi di Trump per ribaltare l’esito del voto del 2020. Hanno preso nota dei punti deboli e hanno fatto passi concreti per evitare che la prossima volta lo sforzo fallisca. In alcuni casi hanno riscritto gli statuti per prendere il controllo delle commissioni che decidono quali schede accettare e quali scartare, e anche quali risultati scartare e quali accettare. Stanno togliendo poteri ai funzionari eletti che a novembre si sono rifiutati di partecipare al piano per sovvertire le elezioni, cercando di sostituirli con quelli fedeli alla ‘grande bugia’ di Trump. Stanno preparando degli argomenti legali che diano ai parlamentari statali il potere di ribaltare le scelte degli elettori”.

L’articolo è lungo e molto dettagliato, ma parte da una premessa semplice: la strategia antidemocratica e anticostituzionale dei repubblicani sta funzionando perché negli ultimi anni – anche prima che Trump entrasse in politica – sono riusciti a convincere una parte importante dell’opinione pubblica che le violazioni elettorali negli Stati Uniti siano molto comuni e che a commetterle siano soprattutto gli elettori neri e ispanici (che tendono a votare per il Partito democratico). In realtà i dati dicono che le violazioni sono pochissime, che quando si verificano sono per lo più frutto di errori in buona fede (per esempio elettori che vanno a votare al seggio dimenticandosi di aver già votato per posta settimane prima), e che comunque non condizionano il risultato finale a qualsiasi livello.