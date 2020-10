Dopo aver ottenuto la medaglia d’argento ai giochi olimpici di Anversa nel 1920, la nazionale spagnola di calcio subì una cocente delusione alle olimpiadi di Parigi del 1924, dove fu eliminata al primo turno dall’Italia a causa di un autogol di Vallana. Bisognava assolutamente rimediare a quello smacco, e la Spagna ci riuscì un anno dopo contro la Svizzera, vicecampione olimpica. La partita si disputò il 1 giugno del 1925 a Berna: l’argento di Parigi contro l’argento di Anversa.

In quell’occasione tra gli spagnoli debuttò Juan Errazquin, un ragazzino che si sarebbe fatto notare. La Spagna vinse tre a zero con una sua tripletta. Per completare la rivincita, il 14 dello stesso mese la Spagna ospitò l’Italia a Valencia. Errazquin arrivò circondato da un’aura di attesa, di cui si dimostrò all’altezza: segnò l’unico gol della partita. Gran Vida, splendida rivista dell’epoca, gli dedicò la copertina e gli fece un’intervista in cui Errazquin dichiarò di essere un amante sensazionale. All’epoca lavorava come imballatore alla dogana.

Quel ragazzo prodigio, curiosamente, era nato in Argentina, a Los Leones, in provincia di Córdoba, figlio di genitori baschi che erano tornati in patria quando Juan era ancora bambino. Il ragazzo crebbe a Irún, non lontano da San Sebastián, dove si innamorò del calcio e della grande generazione di irundarras protagonista della medaglia d’argento di Anversa: Eguiazábal, Vázquez e soprattutto Patricio Arabolaza, il centravanti che segnò il primo gol della storia della nazionale spagnola.

Quattro gol al Boca

Lo sviluppo precoce di Errazquin permise al Real Unión di gestire il ritiro di Arabolaza, che sostanzialmente arrivò con la squalifica di un anno dopo la selvaggia finale della Copa del 1922, contro il Barça. Quando terminò la squalifica, Arabolaza aveva trent’anni e poca voglia di giocare. Accanto a lui, a centrocampo, giocava le sue prime partite Errazquin, ancora diciassettenne. Arabolaza diede ufficialmente l’addio al calcio nel 1923, e il ragazzo ereditò il ruolo di fulcro dell’attacco, contribuendo alla vittoria della Copa nel 1924. Errazquin era il moccioso in una squadra di grandi nomi: il portiere Emery, nonno dell’attuale allenatore del Villareal, l’erculeo Anatol, René Petit, Eguiazábal, Vázquez, Gamborena, Luis Regueiro.

Due mesi prima della sfida con la Svizzera, Errazquin aveva segnato quattro gol contro il Boca Juniors, facendo molto scalpore in Argentina. Quella tournée del Boca fu un grande evento. L’Uruguay aveva vinto l’oro a Parigi nel 1924, e l’Argentina, che si sentiva al livello dei “vicini”, aveva organizzato un viaggio in l’Europa per recuperare un po’ di prestigio. In mancanza di un accordo per inviare la nazionale, fu il Boca a partire. La squadra di Buenos Aires cominciò da Vigo e La Coruña, poi passò da Madrid prima di arrivare trionfalmente a Irún, dove andò a infrangersi sul 4 a 0 firmato dal nostro eroe.

La tournée del Boca, che proseguì con altre partite in Spagna, Germania e Francia, si concluse con quindici vittorie, un pareggio e tre sconfitte, di cui l’unica degna di nota fu quella di Irún. Al Boca Juniors, che per andare in Europa aveva rinunciato al campionato nazionale, la federazione argentina assegnò una coppa come “campione d’onore” in segno di riconoscimento per i risultati ottenuti. Il fatto che Juanito Errazquin fosse nato in Argentina (anche se era partito prima di scoprire cosa fosse un pallone) fu presentato come giustificazione della sconfitta.