Nella Galizia sconosciuta tra scrittori e luoghi dimenticati

Porta per mano il lettore alla scoperta di testi, autori e spazi con una discrezione che è segno di profonda sensibilità e che è anche una delle caratteristiche del grande giornalismo narrativo, quello dove c’è poco racconto in prima persona e dove lo scrittore sa che il suo compito è soprattutto far parlare le fonti.

La forma è quella di un romanzo di viaggio composto da frammenti di racconti, memoir e poesie di autori che scrivevano soprattutto in polacco e in tedesco. C’è il simbolo stesso della letteratura asburgica (Joseph Roth), ci sono grandi nomi oggi in parte dimenticati (Bruno Schulz), altri poco conosciuti e poco tradotti (Józef Wittlin e Karl Emil Franzos), e altri ancora mai approdati in Italia (Ivan Franko).

A venticinque anni dal crollo del muro di Berlino, la cortina di ferro continua a proiettare la sua ombra su mezza Europa. La conferma l’ho avuta qualche giorno fa parlando con un gruppo di amici per cui il termine Galizia indica esclusivamente la regione del nordovest della Spagna. Santiago di Compostela, le Rías baixas, La Coruña e la sua squadra di calcio, le cornamuse: tutto molto bello e ormai molto familiare. Al punto da far dimenticare che al confine tra la Polonia e l’Ucraina esiste un’altra Galizia, che ha una storia infinitamente più tragica e più ricca di quella vissuta da quell’angolo di Spagna verde e piovoso.

Come aveva fatto prima di lui Alfred Döblin nel suo Viaggio in Polonia , per scoprire città e villaggi Pollack segue i binari delle ferrovie, che ancora oggi innervano queste terre e che allora erano il simbolo della presenza e della modernità del potere imperiale.

Il libro potrebbe così essere il personale monumento che Pollack ha voluto dedicare a un universo che fu devastato anche con il contributo dell’uomo che lo aveva messo al mondo. Ma se pure è vero che scrivendo Galizia l’autore ha cercato in qualche modo di espiare una specie di colpa paterna o collettiva, quello che risalta dalle pagine del libro non è tanto la ricerca di un’assoluzione, quanto un sincero amore per queste terre di confine e per il loro fascino polveroso.

“Quando irruppe in Polonia l’orda barbarica tedesca il popolo yiddish ha lasciato le sue città e i suoi villaggi, un bimbo nella culla non è rimasto, nessun vecchio abitante è restato al suo posto”, si legge nel Canto del popolo yiddish messo a morte di ItzakKatznelson. Gli shtetl si svuotarono, nelle città furono costruiti i muri dei ghetti, le sinagoghe furono profanate e distrutte. E la cultura degli ebrei dell’Europa orientale scomparve per sempre.

E in Galizia le storie sono infinite: c’è il boom petrolifero di Boryslav, una lunga strada polverosa costeggiata dalle baracche costruite dai cercatori di nafta attirati, scrive Roth, dal “puzzolente miracolo del petrolio”; il lussuoso palazzo del rabbino taumaturgo di Sadhora, meta di pellegrinaggi perfino per gli ebrei di Odessa e Mosca; i poveri contadini ruteni di Naguyevici, che sognavano di emigrare in Brasile; gli shtetl ebraici, dove regnava la miseria più nera, con le loro misere casette di legno, l’osteria, le propination di acquavite, i venditori ambulanti, i tessitori di tallit, i sarti, i fornai, i calzolai, tutti con un’unica idea in testa: scappare e raggiungere l’America per fare fortuna.

Prima della guerra era abitata da tedeschi, romeni, polacchi, ucraini, armeni e rom. Ma soprattutto da ebrei: nel 1919 erano più di 47mila, la metà della popolazione, e avevano a disposizione 78 sinagoghe. Oggi nel vecchio tempio riformato c’è un cinema, il cimitero ebraico alla periferia della città è la testimonianza di un’epoca ormai chiusa, con pochissime sepolture posteriori al 1945, e in città ci sono non più di 300 ebrei.

È stata la città del poeta Paul Celan, ebreo che scriveva in tedesco, e di Gregor von Rezzori, che l’ha racconta in Memorie di un antisemita e l’ha trasformata nella protagonista del suo romanzo più celebre, Un ermellino a Černopol . E anche di Aharon Appelfeld e di Karl Emil Franzos.

Diverse pagine sono dedicate al massiccio di Čërnohora, la montagna nera, e agli hutsuli, la popolazione di montanari nomadi “in cui alcuni ravvisavano i resti slavizzati di goti e sciti. Altri li ritenevano discendenti dei mongoli e altri ancora attribuivano loro origini romene e rutene”. Insofferenti a ogni tipo di autorità, cavalieri provetti, briganti nobili con l’ascia sempre in pugno, gli hutsuli hanno incarnato il mito della libertà incondizionata e quando l’imperatore ha cercato di arruolarli per mandarli a fare i soldati hanno preferito nascondersi nei boschi.

Come i teatri, anch’essi spesso costruiti sui modelli viennesi, nelle città della provincia del mondo austroungarico le stazioni erano spazi essenziali: si visitavano come monumenti, spesso ospitavano i ristoranti migliori ed erano il cordone ombelicale che manteneva aperto il rapporto con la capitale Vienna. Le ferrovie che Pollack percorre nel suo viaggio non si fermano però alle frontiere della Galizia, ma sconfinano in angoli ancora più remoti dell’impero, la Bucovina e la Rutenia Subcarpatica, terre oggi divise tra Romania, Ucraina, Ungheria e Slovacchia.

Eppure, come scrive Karl Schlögel in Arcipelago Europa, certi “paesaggi visti finora solo in foto vecchie e ingiallite esistono davvero” e “Czernowitz è un nome che non fa solo parte della letteratura, ma riguarda una città che esiste davvero e che si può visitare”. Certo, fino a qualche anno fa era difficile trovare qualcuno che sapesse indicare al turista l’indirizzo della casa natale di Celan, ma se si accetta di trovarsi in una città ormai quasi interamente ucraina, solo un simulacro della vecchia Czernowitz cosmopolita, allora può diventare molto appagante andare in cerca delle tracce del passato, dal palazzo dei metropoliti, oggi convertito in università, alle insegne delle vecchie botteghe ebraiche.

Dopo una deviazione a Brody – la città dove sono nati Joseph Roth e Israel Zoller, che fu rabbino capo a Roma durante la seconda guerra mondiale, prima di convertirsi al cattolicesimo con il nome di Eugenio Zolli nel 1945 – il percorso di Pollack non può che concludersi nel cuore della regione, in quella piccola Vienna che rappresenta l’essenza stessa delle terre asburgiche di confine. L’ultima tappa del viaggio è Leopoli, dal 1772 al 1919 capitale culturale e amministrativa del regno di Galizia e Lodomiria, poi appartenuta alla Repubblica polacca, in seguito annessa all’Unione Sovietica, occupata dai tedeschi, di nuovo sovietica e infine ucraina dal 1991.