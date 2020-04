Lo scorso settembre, in una conversazione privata a margine di un incontro pubblico, lo scrittore ungherese András Forgách aveva usato parole di disarmante semplicità: “Viktor Orbán ha costruito un sistema in base al quale, in ogni momento e senza nessuna opposizione, può trasformare il paese in una dittatura”. Alla luce delle novità degli ultimi giorni – con il primo ministro ungherese che ha usato la pandemia Covid-19 per far approvare una legge che gli concede pieni poteri durante tutta la durata di un’emergenza di cui spetterà all’esecutivo stesso decretare la fine – l’analisi di Forgách ha il merito di una cristallina chiarezza. Ma non è necessariamente profetica.

Perché l’ultima mossa di Orbán è solo il culmine di un percorso autoritario che dura da anni e che si è dipanato sotto lo sguardo spesso benevolo delle opinioni pubbliche europee. E contro il quale finora le istituzioni comunitarie non hanno saputo, o voluto, trovare una risposta efficace.

Dopo dieci anni di riforme illiberali, di attacchi allo garanzie democratiche, di brutale propaganda sulla pelle di migranti e minoranze, di demolizione della libertà di stampa e di insegnamento, la decisione di proclamare uno stato di emergenza illimitato, per consentire all’esecutivo di scavalcare il parlamento e di governare per decreto, è stata presa senza ascoltare le proteste dell’opposizione, che aveva chiesto un limite di tempo allo stato d’eccezione. Ma non solo: la netta chiusura del governo fa immaginare che in caso di problemi seri per il paese, la responsabilità potrà essere scaricata sull’irresponsabilità dei dissidenti e sul loro no all’unità nazionale. Tutto questo è avvenuto attraverso un meccanismo formalmente ineccepibile. E il vero problema sta proprio qui: non tanto nella convocazione di uno stato d’emergenza indefinito, ma nel meccanismo che lo ha reso possibile.