In qualche modo è inevitabile che oggi i paesi del fianco occidentale dell’Unione abbiano una visione dell’espansionismo russo diversa da quella degli estoni o dei polacchi, per fare solo due esempi. E in fondo, come spiega Ivan Krastev, “la frattura tra est e ovest è sempre stata essenziale per l’idea di sé che ha l’Europa. In ogni momento storico, dall’illuminismo in poi, l’Europa ha definito se stessa attraverso il suo rapporto con l’est. Nel settecento andare dalla Prussia alla Polonia significava passare il confine che divideva l’Europa civilizzata da quella dei barbari. E dalla seconda guerra mondiale in poi l’opposizione tra liberaldemocrazie e società socialiste, poi postsocialiste, è stato il paradigma politico dominante nel continente”.

Il tema è chiaramente osservabile da prospettive diverse, ed è una specie di cartina di tornasole per esaminare le incomprensioni sulla questione della sicurezza, e non solo, che ancora esistono nel rapporto tra l’Europa occidentale e buona parte di quella che è spesso chiamata Nuova Europa, formata dai paesi ex comunisti entrati nell’Unione tra il 2004 e il 2007. Si tratta, in sintesi, delle divergenze nell’analisi – e nella percezione pubblica – della minaccia militare rappresentata dalla Russia di Vladimir Putin, e quindi delle differenti valutazioni politiche (per esempio sul ruolo della Nato, sull’appartenenza all’Unione europea, sulla sovranità e l’identità nazionale) che sono il risultato di queste divergenze, e soprattutto delle loro radici storiche e politiche.

Se però si prova ad andare oltre questi cliché e a ragionare in termini davvero europei, ricordando che le frontiere orientali del continente sono condivise con quelle della Russia di Putin e della Bielorussia di Aleksandr Lukašenko, suo stato vassallo, se insomma ci si proietta in quell’universo di confine, bisognerà riconoscere che per i piccoli e medi paesi dell’Europa centrorientale la vicinanza russa porta con sé la promessa di una minaccia costante. In questi stati il neoimperialismo di Mosca non è un fenomeno politico che si consuma a migliaia di chilometri di distanza, ma un fattore che è percepito come un rischio per l’esistenza stessa delle proprie comunità nazionali.

Ma a tratti, specialmente in occasione delle crisi politiche che hanno coinvolto la Russia negli ultimi vent’anni, i grandi paesi dell’Europa occidentale si sono spinti anche oltre la semplice constatazione di queste differenze. Per usare le parole del quotidiano francese Le Monde, “accecate da una certa arroganza, le potenze europee hanno più volte mostrato un cortese disinteresse verso gli allarmi dei paesi baltici sulle minacce in arrivo dalla Russia, nonostante il fatto che per motivi storici e geografici queste nazioni siano delle fonti preziose di intelligence su Mosca”.

Oggi la guerra in Ucraina ha fatto tornare d’attualità il dibattito su nuove possibili aggressioni, ma per questi paesi il rischio di essere annessi o cancellati dalle mappe geografiche è vecchio di secoli. Basti pensare alle spartizioni della Polonia, che di fatto non è esistita come entità sovrana per circa 130 anni, ma anche alla sorte degli altri paesi (repubbliche baltiche e Cecoslovacchia) che diventarono indipendenti dopo la fine della prima guerra mondiale, per poi finire sotto il controllo sovietico tra il 1940 e il 1948. E non va nemmeno sottovalutata la storica fragilità politica, demografica, territoriale e istituzionale delle altre nazioni entrate in Europa nel primo decennio degli anni 2000, cioè Ungheria, Bulgaria e Romania.

Questo senso di vulnerabilità è ulteriormente amplificato dall’incertezza causata dalle ultime mosse degli Stati Uniti – che sembrano sempre meno interessati a quello che succede in Europa e attenti soprattutto a non metter troppo i bastoni tra le ruote a Mosca – e dalla piega che stanno prendendo i negoziati per raggiungere un cessate il fuoco in Ucraina. Si è scritto che dei populisti vanno giudicate le azioni e non i proclami. È vero. Ma nel caso di Donald Trump – che prima ha insultato Volodymyr Zelenskyj e ha addossato le colpe del conflitto all’Ucraina, e poi è passato alle vie di fatto, smarcandosi dall’impegno a favore di Kiev – le prime sono la perfetta continuazione dei secondi.

La paura dei paesi dell’Europa dell’est di finire abbandonati dal loro principale protettore militare in un momento di grande instabilità internazionale sembra quindi tutt’altro che paranoica. Quanto a Mosca, per capire i suoi veri obiettivi non serve prendere sul serio i deliri dei propagandisti del Cremlino, che alle otto di sera sulla tv russa spiegano quanti secondi ci vorrebbero per seppellire di bombe Varsavia o Berlino.

È invece utile ricordare la ferocia del conflitto ceceno, l’aggressione alla Georgia del 2008 e tenere a mente che quella contro l’Ucraina è cominciata il 24 febbraio 2022, due giorni dopo le rassicurazioni di Putin sul compito “puramente difensivo” delle truppe dislocate ai confini ucraini. E, venendo all’oggi, osservare come anche in questi ultimi giorni di incontri diplomatici i missili e i droni di Mosca non hanno mai smesso di colpire le città ucraine. Certo, immaginare che dopo i tre anni di guerra in Ucraina, estremamente costosa sotto il profilo economico, delle risorse militari e delle perdite umane, la Russia possa subito impegnarsi in un altro conflitto è al momento respinta da molti analisti. Ma è difficile escludere che nell’arco di qualche mese o qualche anno le cose possano cambiare.