La nazionalità come aggravante

È l’idea secondo cui i reati compiuti da stranieri o da italiani di origine straniera sono più gravi di quelli compiuti da italiani di origine italiana, un principio che permea l’intero impianto della legge su immigrazione, asilo e cittadinanza chiamata decreto Salvini. Molti esperti hanno suggerito che proprio questa parte della legge, quella sulla revoca della cittadinanza, è incostituzionale, vìola diverse convenzioni, ma soprattutto l’articolo 3 della nostra costituzione, quello che stabilisce l’uguaglianza di tutti davanti alla legge. Eppure l’idea di una legge differenziale, che vale in modo diverso in base alla categoria a cui si appartiene, fa sempre più breccia nel dibattito pubblico e si ripropone a ogni caso di cronaca nera.

In effetti il decreto che porta la firma del ministro, e che è entrato in vigore nell’ottobre scorso, per la prima volta ha introdotto in Italia la possibilità di revocare la cittadinanza (solo ai cittadini che l’hanno acquisita) per reati legati al terrorismo. Questo punto legittima un principio: sarebbe stato meno grave se la tentata strage di San Donato Milanese fosse stata compiuta da un italiano, figlio di cittadini italiani.

Un uomo nato in Francia, di nazionalità italiana, ha sequestrato e ha dato fuoco a uno scuolabus con a bordo 51 bambini. Un italiano di origine senegalese ha incendiato un autobus con a bordo una scolaresca a San Donato Milanese. Un nero ha dato fuoco a un autobus pieno di ragazzini bianchi, minacciando di ucciderli nella periferia di Milano. Un uomo di origine straniera ha minacciato di uccidere una scolaresca in cui c’erano molti ragazzini stranieri.

La contraddizione, nel caso recente, è esplosa quando è emerso che il ragazzino che ha chiamato i carabinieri, salvando così tutti gli altri, si chiama Ramy Shehata e ha il passaporto egiziano anche se è nato in Italia nel 2005. È un ragazzino egiziano di 13 anni che non ha mai vissuto in Egitto, va a scuola a Crema, parla con un forte accento lombardo e non è riuscito ancora a ottenere la cittadinanza italiana come un milione di altri ragazzini nati in Italia da genitori stranieri, dopo che la legge di riforma della cittadinanza è naufragata nel dicembre del 2017, boicottata dallo stesso partito che l’aveva proposta.

Per capire quanto sia diffusa l’idea profondamente razzista che c’è “un buon migrante” che va premiato e “un cattivo migrante” che va punito, basta pensare alla frase dell’ex governatrice del Friuli-Venezia Giulia, Debora Serracchiani, che commentò uno stupro compiuto da un richiedente asilo dicendo: “La violenza sessuale è un atto odioso e schifoso sempre, ma più inaccettabile quando è compiuto da chi chiede e ottiene accoglienza”. È l’idea secondo cui gli stranieri e i discendenti di stranieri debbano “meritare” di appartenere alla società che li accoglie e non debbano invece semplicemente rispettare, come tutti gli altri cittadini, le leggi in vigore in quella società.