Lampedusa è lo specchio dell’Italia

Il giorno dell’arrivo della Sea-Watch 3 sul molo di Lampedusa ha gridato a squarciagola davanti alle telecamere: “Assassini, trafficanti di carne umana, se li fate scendere ci scappa il morto”. Ma a ventiquattr’ore di distanza, nella terrazza del suo ristorante che si affaccia sulla statua della madonnina e sul porto dell’isola, Angela Maraventano, ex senatrice della Lega, prende le distanze da quello che è successo nella notte durante l’attracco della nave Sea-Watch 3. Si accende una sigaretta, con la mano allontana il fumo che ha appena espirato, si sistema la maglietta per trovare un po’ di sollievo dal caldo afoso che arriva dal mare: “Sono andata a fare un controllo cardiologico stamattina, per capire se posso ancora fare questo tipo di proteste”. Dice di aver ricevuto decine di richieste di amicizia su Facebook nelle ultime ore, ma di non essere in contatto con il leader del suo partito, Matteo Salvini. “Ci scappa il morto è un modo di dire che abbiamo qui”, minimizza.

Maraventano rivendica la protesta contro l’attracco della nave umanitaria a Lampedusa, dice di esserne “la promotrice”, di averla preparata da giorni prima al molo Favarolo, poi al porto commerciale: “Sono fiera di aver fatto quello che ho fatto. Volevo difendere l’Italia”.

È una militante storica della Lega nord di Umberto Bossi, avrebbe voluto che Lampedusa diventasse una “provincia di Bergamo”. Poi si è convertita al sovranismo di Matteo Salvini, gli ha fatto anche da guida quando nel 2017 il leader della Lega è venuto in visita. Confessa di non avere nemmeno cambiato la bandiera nel passaggio dalla Lega nord al partito di Salvini.

Definisce la comandante della Sea-Watch 3 “una squilibrata”: “È entrata a casa nostra con forza, ha violentato la nostra isola”. Ripete diverse volte la parola “violentare”. La stessa usata la notte del 29 giugno da un gruppo di uomini per minacciare e insultare Carola Rackete, la comandante della nave umanitaria, arrestata per aver forzato il blocco che le era stato imposto dalle autorità italiane. Maraventano si dissocia dagli insulti sessisti, dice che si trattava di “picciotti”, ragazzi. Poi conferma che si candiderà alle prossime elezioni comunali, è convinta che la Lega otterrà ottimi risultati. Alle elezioni amministrative nel 2017 era la candidata della lista Noi con Salvini ed è arrivata quarta su quattro con il 6 per cento dei voti, ma alle elezioni europee di fine maggio il suo partito ha ottenuto il 45 per cento dei voti, anche se l’astensione è stata alta: è andato a votare solo il 27 per cento dei lampedusani: “Seicentoventicinque preferenze su quasi seimila abitanti non sono molte e sono comunque un ottimo risultato”. Maraventano si sente forte dei tanti che sul molo esultavano per l’arresto della comandante, ma soprattutto di un consenso silenzioso e diffuso, che si coglie nei bar e nelle piazze dell’isola.

Zona grigia

L’imperativo è abbassare i toni, prendere le distanze da qualsiasi immagine negativa possa emergere dai giornali e dalle tv. Si teme che il turismo, principale fonte di guadagno del territorio, ne risenta. Carola Rackete, 31 anni, è stata arrestata, dopo l’attracco, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e di “resistenza o violenza a una nave militare” per non essersi fermata all’alt imposto dalla guardia di finanza. In un’inchiesta parallela è accusata anche di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina per aver soccorso al largo delle coste libiche 52 persone. La donna ha spiegato che era suo dovere portare le persone in salvo nel porto sicuro più vicino in base alle convenzioni internazionali.

Il 3 luglio la gip del tribunale di Agrigento Alessandra Vella ha dato ragione a Rackete: non ha confermato l’arresto e non ha disposto nessuna misura cautelare. Per la giudice non c’è stato il reato di resistenza a pubblico ufficiale e violenza a una nave da guerra perché la comandante ha agito “nell’adempimento di un dovere”. Inoltre Lampedusa era il porto più vicino di sbarco e il divieto di entrare in acque italiane, imposto dal decreto sicurezza bis, non si può applicare alle navi umanitarie. Così a pochi giorni dall’attracco e dall’arresto di Rackete, l’inchiesta contro la comandante della Sea-Watch 3 va verso l’archiviazione. Ma rimane la ferita di uno scontro senza precedenti tra un governo europeo e un’organizzazione umanitaria, un conflitto che ha alimentato le divisioni anche nella piccola isola siciliana, diventata negli anni il simbolo dell’accoglienza nel Mediterraneo.